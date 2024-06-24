Sunar Yatırım’ın 3 şirketi inovatif ürünlerle ihracatın zirvesine çıktı

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı Firması 2023 listesinde Sunar Yatırım’ın 3 şirketi yer aldı. Elita Gıda, Sunar Pazarlama ve Sunar Mısır’ın ihracat performansını değerlendiren Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Nuri Çomu; bu başarıda inovatif ürünlerin, yeni yatırımların ve sürdürülebilirlik çalışmalarının etken olduğunu söyledi.

"İstihdama da büyük katkı sunuyoruz"

Elita Gıda’nın 366’ncı sırada yer aldığı listede Sunar Pazarlama’nın bir önceki yıla göre 29 sıra yükselip 483’üncü olduğunu, Sunar Mısır'ın 158 sıra yükselerek 725’inci sıraya geldiğini vurgulayan Çomu; gıda başta olmak üzere birçok sektöre hammadde ve ara mamul üreten grup şirketlerinin son yıllarda katma değeri yüksek üretime daha fazla önem verdiğini kaydetti. Çomu, “İthal ikame ürünlerimizle ülkemizin cari açığının kapatılma çalışmalarına katkı sağlıyoruz. Yenilikçi ürünlerimizle ilkleri ortaya çıkararak sektörümüze örnek oluyoruz. 113’ten fazla ülkede milyonlarca tüketiciye ulaşan markalarımız, Türkiye’deki üretim kalitesine dair olan imajı güçlendiriyor. Bin 250 kişiyi aşan istihdamımız ve sosyal projelerimizle, ham maddemizi sağladığımız topraklara ve ülkemize değer olarak geri dönmesinden mutluyuz. Sürdürülebilirlik hedefl erimiz ve inovatif ürünlerimiz ile daha üst sıralarda yer alma doğrultusunda çalışıyoruz” dedi.

Yarım asırda yatırımsız yıl olmadı”

Tarım ve tarımsal endüstrinin önemli gruplarından Sunar, kuruşulunun üzerinden geçen 50 yılı geride bırakıyor. İhracattaki yükselişte inovatif ürün çeşitliliği ile teknolojik yatırımların etkisinin bulunduğunu belirten Mustafa Nuri Çomu, “2023 yeniden yapılanmamızın yılı oldu. Yarım asırlık kuruluş tarihimizin yatırımsız bir yılı yok. Ülkemizde üretilmeyen katma değeri yüksek ürünleri üreterek ithalatı azaltıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Köklü bir inovasyon kültürüne sahip olan şirketlerimizde Ar-Ge sadece ürün çeşitliliğine değil, her alana yansımaktadır. Müşteri ve pazarın ihtiyaçlarını gözeterek yeni ürünlerin geliştiriyoruz. Sodyum glukonattan toz sorbitole varıncaya kadar farklı sektörlere hitap eden onlarca ürün çeşitlerimizle dünya pazarlarında Türk bayrağını dalgalandırıyoruz” dedi. (ADANA/EKONOMİ)