Suriye ile “yüzyüze” görüşülecek

İlk kez EKONOMİ’nin gündeme taşıdığı ve Suriye’ye ihracatı durma noktasına getiren ülkenin “gümrükleri uyumlaştırma” çalışmasına ilişkin Ticaret Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bakanlık’tan yapılan açıklamada Suriye Yeni Yönetimi’nin 11 Ocak 2025 tarihinde ülke genelindeki tüm gümrük idarelerinde tek tip vergilendirme sistemine geçtiği hatırlatılarak yürürlüğe konulan vergi sisteminin ülkenin tüm sınır kapılarında ve gümrük idarelerinde aynı şekilde uygulandığı vurgulandı.

Görüşmelere gelecek hafta devam edilecek

Suriye’nin yeniden inşa faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyduğu ürünlerin ülkeye ulaştırılması konularında “Her iki ülkenin ortak çalışmalar yürüttüğü” ifade edilen açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Bu kapsamda, son gümrük vergisi düzenlemesine ilişkin değerlendirmeler doğrultusunda, Suriye ile ticaret, gümrükler ve dış politika alanlarında görüşmeler yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. Son olarak, dün [önceki gün] gerçekleştirilen görüşmelerde Suriye tarafıyla gümrük vergileri konusunda istişareler yapılmıştır. Görüşmelerin devamı olarak, önümüzdeki hafta bir yüz yüze toplantı yapılması planlanmıştır.”

“Firmalarımız aktif katkı sunmayı sürdürecek”

Bakanlık açıklamasında ayrıca iki ülke arasında yeniden ve bu kez daha kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasının hayata geçirilmesi ile ilgili olarak da “istekliliğimiz karşılıklı olarak paylaşılmıştır” ifadesine yer verildi. Bakanlığın açıklamasında, “Suriye’nin yeni hükümetinin kalkınma çalışmalarına yönelik sürecin tamamında, ülkemizin firmaları aktif bir şekilde katkı sunmaya devam edecektir. Bu süreçte, Suriyeli kardeşlerimizle ortak hedefler doğrultusunda iş birliğine hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isteriz” denildi.

EKONOMİ, Suriye’nin yeni uygulamasını ve Türkiye’nin ihraçatına yansımalarını 16 Ocak sayısında manşetten duyurmuştu.

■ Ne olmuştu?

Suriye Geçici Yönetiminin yeni kurduğu “Suriye Kara ve Deniz Geçişleri İdaresi”, 11 Ocak 2025 tarihinde ülkenin tüm sınır kapılarında uygulanan gümrük tarifelerinin birleştirilmesi kararı aldı. Karar uygulamaya girmesinin ardından önceki rejim tarafından uygulanan gümrük vergileri yüzde 60’a varan oranlarda gerilerken Türkiye’den ithal edilen malların gümrük vergisinde yüzde 300’e varan artışlar yaşandı.

Kararın uygulamaya girmesinin ardından Türkiye’den ithalat durma noktasına geldi. Birçok sektörde hem ihracatçılar hem de Suriyeli ithalatçılar büyük zorluklarla karşı karşıya kaldı. Binlerce TIR sınır kapılarında 6 kilometreye uzanan kuyruklar oluşturdu. Suriye tarafında ise özellikle İdlib ve Halep bölgelerinde kepenk indiren tüccar ve esnaf, Şam yönetimine tepkisini dile getirdi.