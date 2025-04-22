Sürücüler dikkat! Zincirleme trafik cezası geliyor: Yeni düzenleme yolda

AK Parti’nin hukukçuları ve İçişleri Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan yeni taslak ile trafik cezalarının artırılarak caydırıcı olması hedefleniyor. Böylece özellikle hız ihlali, kırmızı ışık, hatalı şerit değiştirme, hatalı sollama gibi ihlallerden kaynaklı kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre trafik suçlarında cezaların artırılması için Cumhurbaşkanlığı'nda AK Parti grup yönetimi ve ilgili bakanlıkların temsilcilerinin katıldığı bir toplantı yapıldı. Toplantıda İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı sunumda 2024 yılında 6 bin 450 ölümlü ve yaralanmalı kaza meydana geldiği, bu kazaların yüzde 45’inin hız ihlalinden kaynaklandığı belirtildi. Kazaların 1.300’ünün ise hatalı şerit değiştirme, diğerlerinin ise hatalı dönüş, hatalı sollama, kırmızı ışık ihlalinden kaynaklandığına dikkat çekildi.

"Çakarlı araç konusunda cezayı artırınca bu yasağa uymayanların sayısı yüzde 75 azaldı"

AK Parti kaynakları “Türkiye’de trafik suçlarının cezaları çok düşük kaldı. Mesela çakarlı araç konusunda cezayı artırınca bu yasağa uymayanların sayısı yüzde 75 azaldı. Çünkü, cezalar caydırıcı hâle geldi. Yetkisiz çakarlı araç kullanımına 7 bin 500 liradan 150 bin liraya kadar para cezası ve ehliyete el koyma yaptırımı var. Bir de yapılan denetimlerde bakıyorsunuz, adam Avrupa’dan gelmiş, orada hiç trafik cezası almamış. Ama Türkiye’de çok sayıda ceza uygulanmış. Bu durum cezaların düşük olmasından kaynaklanıyor. Çünkü adam nasılsa cezası az diye trafik kurallarını ihlal etmeyi göze alıyor” değerlendirmesini yaptı.

Artırımlı ceza yolda

Taslak ile yapılması planlanan bir başka düzenleme ise zincirleme trafik suçunun cezasına yönelik olacak. AK Parti kurmayları “Adam trafikte önce kırmızı ışıkta geçmiş, sonra şerit ihlali yapmış sonra da gitmiş birinin önünü kesmiş. Burada zincirleme bir durum olduğu için cezalarda artırıcı sebep sayılacak” dedi.