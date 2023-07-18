Suudi Arabistan’a şimdiye kadarki en büyük savunma ihracatı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında Türk savunma sanayi şirketi Baykar ve Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı arasında kraliyetin Akıncı İHA’ları alımı yapmak için bir anlaşma imzalandı. Middle East Eye’da yer alan habere göre kraliyetin Savunma Bakanı Khalid bin Salman yaptığı açıklamada “Suudi Savunma Bakanlığı ve Baykar arasında, Baykar insansız hava araçlarının alımını da içeren bir anlaşma imzalandığını, anlaşmanın Suudi Arabistan’ın silahlı güçlerinin savunma gücünü artırmayı ve üretim yetkinliklerini güçlendireceğini” belirtti.

Baykar CEO’su Haluk Bayraktar da Suudilerle orta menzilli ve uzun ömürlü Akıncı dronelarının satışı için bir anlaşma imzaladıklarını, ayrıca bir işbirliği anlaşması da imzalandığını söyledi.



Bayraktar Twitter’dan yaptığı açıklamada “Anlaşmanın Türkiye’nin Suudi Arabistan’la tarihindeki en büyük savunma ve havacılık ihracat anlaşması olduğunu” vurguladı.

Baykar’ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı olduğuna da dikkat çekilen haberde Türk savunma sanayi şirketinin son yıllarda Bayraktar TB2 İHA’larının da aralarında olduğu silahlı hava araçlarıyla dünya çapında bilinir hale geldiğine de dikkat çekiliyor. NATO ülkeleri de dahil şirketin toplamda 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirildiği ve şu anda Kızılelma isimli insansız bir savaş jeti geliştirmekte olduğu da haberde yer verilen bilgiler arasında.

Açıklamada anlaşmanın büyüklüğüne veya hangi İHA'ların alınacağına dair bir bilgi verilmedi.