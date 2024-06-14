Tahvilde yabancı payı %7’yi aştı

Şebnem TURHAN

Yabancı yatırımcıların devlet tahvillerine ilgisi artarak devam ediyor. Mayıs ayında 6.6 milyar dolarlık devlet tahvili alan yabancı yatırımcılar haziranın ilk haftasında da 540.8 milyon dolarlık alım yaptı. Böylece 20 Mart 2020’den sonra ilk kez yabancı yatırımcıların toplam tahvil stokundaki payı yüzde 7’yi aştı, yüzde 7,02’ye yükseldi. Son 6 haftada 7.14 milyar dolarlık net giriş oldu tahvile.

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet verileri haziranın da yabancının tahvil ilgisiyle başladığını ortaya koydu. Ayın ilk haftası düzenlenen 2 yıl vadeli devlet tahvili ihalesine rekor talep gelmiş Hazine de haziran borçlanma hedefini yükseltmişti. Merkez Bankası verilerine göre geçen hafta yabancının tahvil stoku 10 milyar 616,8 milyon dolara çıktı, bir önceki hafta 9 milyar 935,7 milyon dolar seviyesindeydi.

4 haftada hisseden çıkış 1.33 milyar dolar

Tahvilde işler iyi giderken hisse senedi piyasasından ise dört haftadır yabancı çıkış yapıyor. Son iki haftada ise çıkış sertleşti. 31 Mayıs haftasında 528.8 milyon dolar net satış yapan yabancı yatırımcı geçen hafta da hissede 542.7 milyon dolar daha net satış gerçekleştirdi. Böylece son 4 haftada yabancının hisseden çıkışı 1 milyar 332,1 milyon dolara ulaştı. Yurtiçi yerleşiklerin TL’ye dönüşü de sürüyor ancak geçen hafta itibariyle bir yavaşlama görüldü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık verilerine kur korumalı mevduattan 31 Mayıs’ta hızlı bir gerileme olurken 7 Haziran haftasında KKM hesaplarında düşüş 26,5 milyar lira oldu. Kur korumalı mevduatın büyüklüğü de 2.1 trilyon liraya indi. Merkez Bankası haftalık para ve banka verilerine göre de yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta parite etkisinden arındırılmış olarak 1 milyar 649 milyon dolar oldu. Yurtiçi gerçek kişilerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 7 Haziran haftasında 843 milyon dolar, tüzel kişilerin ise 806 milyon dolar azaldı.

TCMB verilerine göre 7 Haziran ile biten haftada bankacılık sektörünün toplam mevduatı, bir önceki haftaya göre yaklaşık 55.4 milyar lira azalarak 16 trilyon 396.2 milyar liraya geriledi. Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,06 yükselişle 9 trilyon 658 milyar 207 milyon 506 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,21 azalışla 5 trilyon 988 milyar 637 milyon 993 bin lira oldu. Öte yandan tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,19 artarak 1 trilyon 602 milyar 208 milyon 942 bin lira oldu.

Rezervler tüm zamanların rekorunu kırdı

Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 7 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 504 milyon dolar artarak 146 milyar 152 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Verilere göre, 7 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 447 milyon dolar artışla 86 milyar 356 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 31 Mayıs’ta 83 milyar 909 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu dönemde altın rezervleri de 56 milyon dolar yükselişle 59 milyar 740 milyon dolardan, 59 milyar 796 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 7 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 504 milyon dolar artarak 143 milyar 648 milyon dolardan, 146 milyar 152 milyon dolara çıktı. Merkez Bankası net uluslararası rezervleri 7 Haziran’da bir önceki haftaya göre 2 milyar 65 milyon dolar artış ile 47 milyar 525 milyon dolar oldu. TCMB swap hariç net rezervi ise geçen hafta 5.9 milyar dolara yükseldi.