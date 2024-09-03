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Tarih verildi: Sigaraya bir zam daha geliyor!

Sigara fiyatlarına eylül ayında bir zam daha bekleniyor. TBYD Başkanı Erol Dündar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Tarih belli ama aksama olabilir diye tam tarih vermiyoruz. Bu ayın içinde 3-5 TL aralığında bir zam olacak. Eylül ayının ilk haftaları diyebiliriz” dedi.

Haber Merkezi
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Tarih verildi: Sigaraya bir zam daha geliyor!
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Sigara fiyatlarına, temmuz ve ağustos ayında yapılan zamların ardından bu ay içinde bir zam daha gelmesi bekleniyor.

TELE1’in  haberine göre göre, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, fiyatlara 3 ila 5 lira arasında artış yapılacağını açıkladı.

Tarih verdi

Zammın, eylül ayının ilk haftalarında geleceğini belirten Dündar, “Zammı eylül ayının içinde bekliyoruz. Tarih belli ama aksama olabilir diye tam tarih vermiyoruz. Bu ayın içinde 3-5 TL aralığında bir zam olacak. Eylül ayının ilk haftaları diyebiliriz“ dedi.

“Üretimden kaynaklı diyorlar ama öyle değil”

Tekel bayilerin, ellerindeki ürünün kısıtlı olduğunu belirten Dündar, “Şu anda da ürünler kısıtlı. Kısıtlama kalkmadı. Stok sorunu mevcutta devam ediyor. Firmalar, üretimden kaynaklı diyor ama öyle değil. Maliyetleri kurtarmadığı için her ay düzenli zam geçiyorlar. Onun içinde ellerindeki malı çok fazla eritmek istemiyorlar” ifadelerini kullandı.

Alkole de zam gelecek mi?

Dündar, “Alkollü içkilere yönelik bir zam beklentiniz var mı?”, sorusuna ise “Alkole şu anda bir zam geçişi yok” yanıtını verdi.

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