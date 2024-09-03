Ünlü kot pantolonu şirketi iflas etti
Hollanda merkezli, 50 mağazaya ve 450 çalışana sahip kot pantolon firması Score iflas ettiğini açıkladı.
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Hollanda'da 50 satış mağazası bulunan kot pantolon firması Score iflas etti. Türkiye'de de e-ticaret sitelerinde ürünleri satılan kot pantolon firmasının iflasını Zutphen'deki mahkeme ilan etti.
Score'un 50 mağazasında 450 kişi çalışıyordu.
Girişimci Jan Peters tarafından 1981 yılında Apeldoorn'daki ilk mağazasını açan Score'un serüveni 43 yıl sürdü.
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