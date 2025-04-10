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Tarım Bakanı Yumaklı açıkladı! Türkşeker 1685 daimi işçi alacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Türkşeker’e daimi işçi alınacağını duyurdu. İşçilerin istihdam edileceği 20 fabrika ve tesis belli oldu.

Haber Merkezi
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Tarım Bakanı Yumaklı açıkladı! Türkşeker 1685 daimi işçi alacak
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ANKARA (EKONOMİ)

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkşeker A.Ş’nin fabrikalarda istihdam etmek üzere toplam 1685 daimi işçi alımı yapacağını bildirdi. Başvurular 14 Nisan ile 18 Nisan tarihleri arasında İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. İşçiler fabrika ve tesislerde istihdam edilecek.

İşçilerin istihdam edileceği 20 fabrika ve tesis şunlar:

Ankara 196, Ereğli 159, Eskişehir 148, Ilgın 132, Burdur 130, Yozgat 129, Susurluk 121, Uşak 115, Kastamonu 101, Malatya 83, Erciş 79, Ağrı 73, Kars 50, Elazığ 45, Eskişehir Makine 31, Emaf 28, Şeker Enstitüsü 20, Ankara Makine 16, Afyon İmalat 13, Turhal Makine 11.

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