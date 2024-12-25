Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan asgari ücret uyarısı: Fahiş fiyata en ağır tedbirler uygulanacak

2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan fahiş fiyat açıklaması geldi. Bakanlık sosyal medya hesabından fiyatlarını haksız şekilde artırmaya yönelik girişimlerde bulunan işletmelerin takip edilerek en ağır tedbirlerin uygulanacağı uyarısında bulundu.

"Gıda maddelerinin fiyatlarını haksız şekilde arttıranı takip edeceğiz"

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

“2025 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesinin ardından, işçilik maliyeti artışı bahanesiyle, başta tarımsal girdi fiyatları olmak üzere, sebze, meyve, et ve süt ürünleri gibi temel gıda maddelerinin fiyatlarını haksız şekilde artırmaya yönelik girişimlerde bulunan işletmeleri Ticaret Bakanlığımız ile yakın işbirliği içinde takip edeceğiz.

"Piyasayı manipüle edenlerle mücadele edeceğiz"

Fiyatları fahiş şekilde artırarak, suni dalgalanmalarla piyasayı manipüle etmeyi amaçlayanlara karşı güçlü ve kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz.

"En ağır tedbirler uygulanacak"

Bu süreçte, Ticaret Bakanlığımız ile koordinasyon içerisinde, piyasa düzenini sağlamak ve tüketicilerimizin haklarını korumak için gerekli tüm denetimleri gerçekleştirecek ve fahiş fiyat uygulayanlara karşı en ağır tedbirleri uygulayacağız.”