Tarım ve Orman ile Ticaret bakanlıkları fahiş fiyata karşı ortak denetimleri görüştü

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın aylık koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

İki bakanlıktan yapılan ortak yazılı açıklamada, toplantı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın ilgili bakan yardımcıları ve genel müdürlerin katılımıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nda yapıldı.

Toplantıda, tarladan sofraya ve rafa fiyat hareketliliğiyle ilgili hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruyacak adımlarla süt ve süt ürünlerinde üretici ve sanayici arasında yaşanan sıkıntıların giderilmesine dönük faaliyetler ve sonuçlarının ele alındığını kaydedildi.

Rekolte kaynaklı fiyat dalgalanmaları yaşanan tarımsal ürünlerde ihracat fırsatlarıyla bakanlıkların işbirliği ve koordinasyonuyla yapılacak ortak denetimler hakkında değerlendirmeler yapıldığı aktarılan açıklamada, "Piyasa denetim ve gözetim yetkimizi sonuna kadar kullanarak hem üreticinin hem de tüketicinin lehine mücadelemiz kararlılıkla sürecektir." denildi.