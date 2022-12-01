TASD Başkanı İçten: “Asgari ücretle çalışanın maaşına haciz gelmesin"

Barış SEDEF/İSTANBUL

Enflasyon karşısında çalışan kesimin alım gücünün düşmesi ve bankalardan alınan kredilerin ödenememesi son dönemde maaş hacizlerinin artmasına neden oldu. Maaşının 4'te birinin haciz edilmesini istemeyen işçiler ise işvereninden sigortasız, çalışma talebinde bulunuyor. İşverenlerin bir kısmı çalışanını kaybetmemek için haciz ödemelerini kendi cebinden yaparken, yeni gelen ve sigortasız çalışma talebinde bulunan personeli ise işe almıyor. Mevcut durum kalifiye personel bulma konusunda sorun yaşayan sanayicilerin, üretim süreçlerini de etkilemeye başladı. Emek yoğun sektörlerin başında ayakkabının geldiğine vurgulayan Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, “İş yerine yeni aldığımız personelin sigortasını yaptığımızın ardından hacizler geliyor. Sonrasında personel bize sigortasız çalışmak istediğini ve maaşının haciz edilmesini istemediğini söylüyor. Bu kapsamda en azından asgari ücretli çalışanlardan maaş haczi alınmamalı. Bu durum kayıt dışılığın artmasına neden olabileceği gibi sektördeki birçok firmanın nitelikli personel bulamamasında etkili” dedi.

İstanbul Sanayicileri ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (İSİFED) Başkanı Muammer Ömeroğlu da maaş haczi nedeniyle personellerin işverenlerine sigortasız çalışma talebinde bulunduğuna vurgu yaparak, “Mevcut personellerimizi kaybetmemek adına hacizlerinin önemli bir kısmını biz ödüyoruz. Zaten bölgede kalifiye personel bulmada oldukça zorlanıyoruz, mevcut personelimizde kaybedersek hem sosyal hem de ekonomik yönden ciddi sorunlarla karşılaşırız. Özellikle 2016’dan sonra maaş hacizlerinde ciddi artışlar oldu. Sigortasız personel çalıştırılamayacağına göre en azından asgari ücretlinin maaşına haciz konulmamalı, bu yönde yasal düzenlemeler gerçekleştirilmeli” ifadelerini kullandı. Kredi kartı limitleri düşürülmeli Esenyurt Sanayici ve İş insanları Derneği (ESİDER) Başkan Yardımcısı Fevzi Torolsan, son dönemde yeni gelen çalışanlarla mevcut çalışanların maaş haczi nedeniyle sigortasız çalışma talebinde bulunduğuna vurgu yaparak, “Bu tip durumlar işverenler için ciddi sorunlar yaratıyor. Bir yandan eleman bulmada ciddi sorunlar yaşarken bir yandan da gelen personellerin ciddi bir kısmı maaş haczi nedeniyle sigortasız çalışma talebinde bulunuyor. Asgari ücretli veya asgari ücretin bir miktar üzerinde çalışanlara maaş haczi yapılmaması gerektiğini düşünüyoruz. İlave olarak kredi kartlı borçlanmalarında da düzenleme yapılmalı, maaşın dört katına kadar kredi kartları limitleri tanımlanıyor, buna bağlı olarak insanlar ödemekte zorlanacağı borçların altına giriyor. Kredi kullanımlarında çalışan personelin gelir gider dengesi ve ödeme durum göz önüne alınmalı” açıklamalarında bulundu.

Kayıt dışılığı teşvikle engelleriz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sektör hakkında bir sunum yaptıklarını ve ayakkabı alanında iş gücü yükünün diğer sektörlere nazaran daha fazla İçten, “Ayakkabı sektöründe yaklaşık 300 bin kişi istihdam ediliyor. Fabrikanın toplam gelir giderlerinde işçi maliyetleri yaklaşık yüzde 15’lik paya sahip. Emek yoğun sektör olduğumuz için fazla personel çalıştırmak zorundayız. Bu durum, işçi giderlerimizin artmasına neden oluyor. Yaptığımız sunumda sektörü kategorilere ayırarak, SSK primlerini düzenli ödeyen firmalara verilmesi önerisinde bulunduk. SSK primlerini az ödeyenden çok ödeyen doğru teşvik dilimlerinin de artırılması yönünde Bakanlığa bir projeksiyon sunduk. Böylece sektördeki kayıt dışılığın önüne teşvik verilerek geçilmiş olur” değerlendirmesinde bulundu.