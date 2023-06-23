  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Ekonomi
  3. TCMB Başkanı Erkan: Çok verimli bir görüşme oldu
Takip Et

TCMB Başkanı Erkan: Çok verimli bir görüşme oldu

TCMB Başkanı Erkan, banka genel müdürleriyle yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulunarak, çok verimli bir görüşme olduğunu belirtti ve "Bize sorunlarını ve makroihtiyati çerçeveyi sadeleştirme sürecindeki taleplerini ilettiler" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, banka genel müdürleriyle yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erkan, çok verimli bir görüşme olduğununun altını çizerek, "Bize sorunlarını ve makroihtiyati çerçeveyi sadeleştirme sürecindeki taleplerini ilettiler" dedi.

Erkan ayrıca değerlendirmesinde, "Fiyat istikrarı, finansal istikrar için çok önemli, hem fiyat istikrarını hem finansal istikrarını sağlayarak enflasyonla mücadele edeceğiz" mesajını verdi.

Başkan Erkan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bize sorunlarını ve makroihtiyati çerçeveyi sadeleştirme sürecindeki taleplerini ilettiler

Hükümetimizin belirlediği ekonomik hedefler doğrultusunda enflasyonla mücadele etme doğrultusunda tüm ekonomik birimlerimiz kollarını sıvamıştır

Bunu istikrarlı ve hedefe yönelik bir bizimde yapacağımıza eminim

Fiyat istikrarı, finansal istikrar için çok önemli, hem fiyat istikrarını hem finansal istikrarını sağlayarak enflasyonla mücadele edeceğiz

Şimşek: Fiyat istikrarına giden yol kademeli ancak kararlı olacakŞimşek: Fiyat istikrarına giden yol kademeli ancak kararlı olacakEkonomi

 

 