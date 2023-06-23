TCMB Başkanı Erkan: Çok verimli bir görüşme oldu
TCMB Başkanı Erkan, banka genel müdürleriyle yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulunarak, çok verimli bir görüşme olduğunu belirtti ve "Bize sorunlarını ve makroihtiyati çerçeveyi sadeleştirme sürecindeki taleplerini ilettiler" dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, banka genel müdürleriyle yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erkan, çok verimli bir görüşme olduğununun altını çizerek, "Bize sorunlarını ve makroihtiyati çerçeveyi sadeleştirme sürecindeki taleplerini ilettiler" dedi.
Erkan ayrıca değerlendirmesinde, "Fiyat istikrarı, finansal istikrar için çok önemli, hem fiyat istikrarını hem finansal istikrarını sağlayarak enflasyonla mücadele edeceğiz" mesajını verdi.
Başkan Erkan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Bize sorunlarını ve makroihtiyati çerçeveyi sadeleştirme sürecindeki taleplerini ilettiler
Hükümetimizin belirlediği ekonomik hedefler doğrultusunda enflasyonla mücadele etme doğrultusunda tüm ekonomik birimlerimiz kollarını sıvamıştır
Bunu istikrarlı ve hedefe yönelik bir bizimde yapacağımıza eminim
Fiyat istikrarı, finansal istikrar için çok önemli, hem fiyat istikrarını hem finansal istikrarını sağlayarak enflasyonla mücadele edeceğiz