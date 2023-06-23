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Şimşek: Fiyat istikrarına giden yol kademeli ancak kararlı olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi politikalarının, kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedeflediğini belirterek, "Bu hedeflere ulaşmada kararlıyız." dedi.

Haber Merkezi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kişisel sosyal medya hesabından İngilizce ve Türkçe olarak attığı mesajlarla enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Şimşek kısa mesajında şunları kaydetti:  Ekonomi politikalarımız kısa vadede fiyat istikrarını ve makro finansal istikrarı hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşmada kararlıyız. 

Merkez Bankası’ının dünkü açıklamasında da belirtildiği gibi bu bir süreçtir. Bu süreç kararlılıkla ve kademeli olarak yönetilecektir.

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