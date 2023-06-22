Uzmanlar faiz kararını değerlendirdi: 4-5 puanlık daha artırım şaşırtıcı olmaz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ilk toplantıda politika faizini yüzde 8,50 seviyesinden yüzde 15 seviyesine çekti ve böylelikle 650 baz puan artırım gerçekleştirmiş oldu. TCMB, Mart 2021'den bu yana ilk faiz artışını yaptı. Bankanın faiz artırımı medyan beklentilerin altında kalırken, EKONOMİ Gazetesi ile tahminlerini paylaşan uzmanların öngörüleri, politika faizinin yüzde 20-25 seviyesine çıkarılacağına işaret ediyordu.

TCMB'nin karar metninin tamamında değişiklik gözlenirken, daha sade ve yalın bir dil kullanılığı dikkat çekti. PPK sonrası yapılan açıklamada; parasal sıkılaştırmanın gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirileceği mesajı verildi.

Uzman isimler TCMB'nin faiz kararını ve karar metnindeki satır aralarını ekonomim.com'a değerlendirdi.

Önümüzdeki toplantıda 4-5 puanlık artırım gelmesi şaşırtıcı olmaz

Serdar Pazı - Global Menkul Değerler Araştırma Grup Direktörü

TCMB faiz kararını açıkladı ve sizlerle paylaştığım beklenti doğrultusunda 650 puan artırıma gitti. Dolayısıyla politika faizi olarak izlenen haftalık repo faizi yüzde 15 düzeyine getirildi. Önümüzdeki aylarda da aylık yüzde 4-5 civarı bir artırım patikası görmek açıklama metnine bakıldığında şaşırtıcı olmayacak.

Kararın ardından yaşanan TL değer kaybı yukarı yönde volatilitenin devam etmesi beklenebilir. Endekste ise, ilk planda kısa vadeli tarihi zirvemiz olan 5730 direnç konumunda takip edilecektir.

Dolar kurunda volatilite azalmadan yabancı yatırımcının tanıyacağı kredibilite ve açacağı pozisyon da limitli kalabilir.

Regülasyonların kademeli olarak azaltılacağına işaret edildi

Volkan Dükkancık - Alnus Yatırım Araştırma Direktörü

TCMB, önden güçlü bir faiz artışı yerine "Sıkılaştırma sürecine başlıyoruz" denerek kademeli bir şekilde gidileceği sinyali veriyor. Metin baştan aşağı değişmiş durumda. Gerektiği zamanda gerektiği kadar müdahale gelecek söylemi bu aşamada, beklentilerin altındaki faiz artışını dengelemiş gibi duruyor.

Faiz adımının yanında, mevcut mikro ve makro ihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirileceğinin belirtilmesi de önümüzdeki günlerde bankalar üzerinde zorlayıcı regülasyonların kademeli olarak azaltılacağına işaret ediyor ki alınan faiz kararı kadar önemli bir gelişme olarak nitelemek mümkün.

Karar metninden açık bir şekilde anlaşılacağı üzere politika setinde bir değişim başlamış durumda. Ancak ekonomideki hassas durumu göz önüne alınarak bu süreç kademeli ve bir geçiş şeklinde yapılıyor olacak.

DolarTL’de 24-25 bandında dengelenme kıymetli

Piyasaların, özellikle borsa cephesinin son 10 gündür TCMB belirsizliğini büyük ölçüde fiyatladığını ve bu aşamadan sonra başlayan bu değişim sürecini daha pozitif bir eğilimle fiyatlama aşamasına geçeceği kanısındayım.

DolarTL cephesinde de 24-25 bandında bir dengelenmenin, hem ihracatçılar hem de cari açığın düşürülmesi noktasında kıymetli gördüğümü belirtmek isterim.

TCMB’den temkinli sıkılaşma

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdürü

TCMB 27 ay sonra politika faizini artırma kararı aldı. Böylelikle politika faizi yüzde 8.5’tan yüzde 15’e yükseltildi. Piyasada yüzde 15 ila yüzde 40 arasında geniş bir skalada beklentiler bulunuyordu. Buna göre beklentinin en alt sınırında bir faiz artırımı gerçekleşmiş görünüyor. Karar metni oldukça sadeleşmiş. Metin kısa ve öz. Karar metni doğrudan enflasyonla mücadeleyi teyit eder nitelikte.

Karar metninde önemli vurgular var. Baştan başlayacak olursak küresel piyasalardaki sıkılaşma eğilimi daha doğru ve net bir şekilde anlatılmış. Normalleşmeye küresel piyasalardan ters bir tarafa yüzerek değil de tüm dünyanın enflasyonla mücadelede kullandığı faiz silahı ile hareket edileceğini anlamaktayız.

Faiz büyüklüğü ve zamanı konusunda net bir ifade yok

Metinde enflasyonun ana eğiliminde yükselişe işaret ettiği ifade edilmiş. Yurtiçi talepteki güçlü seyir, maliyet yönlü baskılar ve hizmet enflasyonundaki katılık belirleyici olduğu ifade edilmiş. Enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyat istikrarının oluşması adına Merkez Bankasının bir sürece girdiğini karar metninden anlıyoruz. İki yerde kademeli yaklaşım vurgusu var. İlki, enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir. Burada biraz öngörülebilirlik tarafı eksik kalmış gibi görünüyor. Daha şahin bir cümle buraya eklenebilirdi. Faiz büyüklüğü ve zamanı konusunda net bir ifade yok. Dolayısıyla piyasa beklentisi açısından biraz ucu açık bırakılmış. İkinci kademeli vurgu ise Makro ihtiyati tedbirlerde yapıldı. Burasının karar metnine girmesi önemliydi. Regülasyonlarda kademeli bir sadeleşme olacağı ifade edildi.

Fonlama faizinde yükseliş olacak

Bankalar tarafında APİ ve swap kanalıyla yapılan fonlama kademeli olarak %15’e yükselecek. Böylelikle fonlama faizinde yükseliş olacak. Ticari kredi faizlerde bir sınır var bu kanalı yukarı çekecektir. Kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde yukarı yönlü bir eğilim görülebilir. Kredi faizlerindeki belli gruplardaki artışlar elbette ki sıkılaştırıcı bir unsurdur. Ancak bankalar %40’tan mevduat faizi toplayarak %8.5’un biraz üzerinde ticari kredi vermek zorunda kalıyordu. Dolayısıyla bir süredir ticari kredi vermekte çekimser kalan bankaların elini rahatlatarak genişlemeci bir hareket alanı verebilir. Yarın TCMB Başkanı Erkan’ın banka yöneticileri ile yapacağı görüşme önemli. Bankaların portföylerindeki düşük faizli tahvillerle ilgili bir gelişme olup olmayacağı en merak edilen konu.

Bozulan ödemeler dengesinde, TCMB’nin cari dengeyi iyileştirecek stratejik yatırımları desteklemeyeceğine yönelik vurgu var. Hatırlanacağı üzere yeni ekonomi modeliyle cari fazla verilmesi hedefleniyordu ancak bu böyle gitmedi. Merkez Bankasının burada kullandığı stratejik yatırım kararı ifadeleri ekonomi dinamiklerinin iyileşmesi açısından belirleyici görünüyor. Bu açıdan önümüzdeki günlerde açıklanacak Orta Vadeli Program’da (OVP) ödemeler dengesi ve yumuşak karnımız olan enflasyonla mücadelede atılacak adımların yol haritasını görebiliriz.

Karar metninde net ifadelerden kaçınıldı

Genel olarak bakıldığında karar metninde piyasa algısını ve beklentisini net bir şekilde yönetecek net ifadelerden kaçınıldı. Eski karar metinlerine göre daha fazla enflasyon vurgusu var ve piyasa gerçekliğine daha uygun görünüyor. Önümüzdeki toplantıda 500 baz puanlık bir faiz artırımı beklentimiz olmasıyla birlikte sözel yönlendirmenin daha net olacağını düşünüyoruz. 27 Temmuzda Enflasyon raporu yayımlanacak buradan çıkacak sözel yönlendirme piyasanın öngörülebilirliği açısından önemli olur. Bundan sonra her açıklama ve atılan adım piyasa tarafından izlenecek gibi görünüyor.