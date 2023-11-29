TCMB Başkanı Erkan, İSO toplantısına katılıyor
Merkez Bankası Başkanı Erkan, bugün İSO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'na katılacak. Erkan'ın toplantıda konuşma ve sunum yapması bekleniyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, bugün İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'na katılacak.
İSO'dan yapılan açıklamaya göre, sektörel konuların değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen İSO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı, bugün (çarşamba) saat 11.30’da Merkez Bankası Başkanı Erkan’ı ağırlayacak.
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantıda ekonominin ve sanayinin güncel konuları ele alınacak.
Toplantıda, TCMB Başkanı Erkan'ın da konuşma ve sunum yapması bekleniyor.