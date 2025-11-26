TCMB Başkanı Fatih Karahan: Hedef enflasyonu tek haneye indirmek ve yüzde 5'e sabitlemek

TCMB Başkanı Fatih Karahan, "Para politikası ve makroekonomik görünüm" hakkında canlı yayında kritik değerlendirmeler yapıyor.

Karahan, enflasyonla ilgili soruya verdiği yanıtta öncelikle hedefin enflasyonu tek haneye indirilerek yüzde 5'te sabitlemek olduğunu söyledi.

Karahan, ilk olarak sorulan "Enflasyon iki yıldır uzun süredir sıkı bir para politikası uygulanıyor. Ancak geldiğimiz noktada yıllık enflasyon hala yüzde 30'un üzerinde... Vatandaş neden hala enflasyon yüksek enflasyon ortamındayız? Enflasyon nasıl düşecek diye soruyor." sorusuna şu cevabı verdi:

"Merkez Bankası olarak bizim makro finans ve istikrar açısından 3 öncelikli amacımız var. Birincisi -60 milyar dolara ulaşan rezerv pozisyonumuzu düzeltmek. İkincisi 140 milyar doları aşan KKM bakiyesini aşağıya çekmek. Ve son olarak da önce dezeflasyonu tesis etmek. Sonra da enflasyonu tek haneli rakamlara getirmek ve orada kalıcı kılmak. Yani fiyat istikrarına ulaşmak.

Bu amaç doğrultusunda öncelikle sıkı para politikasını tesis ettik. Burada sıkı para politikasının etkisi ilk olarak rezervlerde görüldü. Bunu nispeten daha hızlı olarak gördük. Bu süreçte baktığımızda bürüt rezervlerimizde şu ana kadar 80 milyar doların üzerinde bir artış kaydettik. Rezervlerimizi net olarak da bakıyoruz. Yani yükümlülüklerimizi düşerek de baktığımızda aslında çok daha büyük bir iyileşme söz konusu. Burada neredeyse yüzde 120 milyar doları bulan, 115 milyar doları aşan bir iyileşme söz konusu. Bunlar oldukça önemli kazanımları.

Rezerv artışının niteliği de önemli bu süreçte. Bu artışın büyük kısmı yurt içi kaynaklı oldu. Türk lirasına güvenin tekrar tesis edilmesi ile birlikte vatandaşlarımız dövizlerini bozdurdu, bu bozulan diövizleri de biz Merkez Bankası rezervlerinde biriktirdik."

Kur korumalı mevduat konusunda önemli mesafe kaydettik. Rezervlerde 80 milyar dolarlık artış kaydettik.

Enflasyonda bugüne kadar politika etkisi çok net. Enflasyon konusunda önümüzdeki dönemde beklentilerden daha fazla destek almayı hedefliyoruz.

Uzun soluklu bir süreçteyiz, hedefimiz tek haneli enflasyon*TCMB/Karahan: Oynaklıklar ciddi oranda azaldı, bu da öngörülebilirliği arttırıyor. Enflasyonda reçetenin etki etme zamanı şartlara göre değişiklik gösterebiliyor. Enflasyonda doğru reçeteyi uyguluyoruz ve sonuç alacağımıza inanıyoruz

Katılık gösteren kira enflasyonunda son dönemde gerileme yaşanıyor. Hem kısa hem de orta vadeli göstergeler dezenflasyonun devamına işaret ediyor. Sıkı para politikasının ilk etkisi rezervlerde görüldü.

Eylülde enflasyon verilerinde öncelikle gıda etkisini gördük. Don ve kuraklık olaylarının etkileri oldu. Eğitim enflasyonu da geçmişte hem ağustos hem de eylül aylarına bölünürdü. Özel üniversites gibi ücretler yukarı çekti. Bu yıl sadece eylül enflasyonuna eklenince etkisi yüksek oldu.

Enflasyonda düşüşü neden hissetmiyoruz? Vatandaş neden yeterince enflasyonun düşeceğine ikna edilemiyor?

Hissedilen ve ölçülen enflasyon aynı şeyi ölçmüyor. TÜFE dediğimiz yani ölçülen enflasyon, ülke genelinde ortalama sepetin fiyatlama seviyelerini ölçüyor. TÜİK ağırlıklandırarak endeks oluşturuyor. Buna enflasyon diyoruz. Her ürünün fiyatı aynı oranda artmıyor. Hissedilen enflasyonda daha sık alınan ürünlerin fiyat değişimlerini yakından görüyor ve hissediyoruz. Bütçemizde daha ağırlıklı ürünler. Hissedilen enflasyon daha çok gıda ve kiradan geliyor. Vatandaşlar sık harcamalarda daha çok yer alan gıda gibi kalemlerde yaşanan fiyat artışlarını daha fazla hissediyor

Hissedilen ve ölçülen enflasyon arasındaki fark ülkemize özgü değil. Birçok ülkede görebilirsiniz. Hissedilen enflasyon genelde yüksek oluyor. Enflasyon düştükçe hissedilen enflasyon da düşecek.

Hanehalkının durumunda hissedilen enflasyonun ölçüldüğünü düşünüyoruz. Ölçülen beklentinin seviyesinden ziyade trendine odaklanmak gerekiyor diye düşünüyorum.