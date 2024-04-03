TCMB, dövizde alıma döndü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün Döviz piyasalarında aktifti. Ancak bu yıl şimdiye kadar gördüğümüzün aksine, banka piyasada dövizde satıcı değil alıcı pozisyonundaydı. Bloomberg HT'ye bilgi veren kaynaklara göre TCMB'nin piyasada döviz alımları, Dolar/TL 31,90'a doğru inerken başladı. Bu alımlar gün boyu devam ederken, Dolar/TL akşam saatlerinde günlük yüzde 0,35 düşüşle 31,93 seviyesinde bulunuyor. TCMB'nin döviz alımları doğrudan müdahale kapsamında olmadığı için toplam döviz alım miktarı açıklanmıyor.

Faiz artışı rezerv erimesini durdurmuştu

TCMB'nin rezervleri yeni ekonomi yönetimi sonrası özellikle geçen yılın son çeyreğinde hızla artarken, bu yıl tablo tersine dönüştü. Yıl başından bu yana TCMB'nin swap hariç net rezervleri yıl başından bu yana 28 milyar dolar düşüşle -65,1 milyar dolara inmişti. Resmen açıklanmasa da bu düşüşün çok büyük oranda piyasadaki seçim öncesi artan döviz talebinin karşılanması kaynaklı olduğu belirtiliyor. Seçim öncesi gelen 500 baz puanlık faiz artışı sonrası ise geçen hafta net rezervleri 200 milyon dolar artış kaydetmişti.

Raporlar etkili oldu

Yerel seçimlerin geride kalması ve mevcut ekonomi politikalarına devam edileceği mesajının güçlü şekilde verilmesi, piyasalardaki döviz talebini tersine çevirdi. Bunda yabancı bankaların raporları da etkili oldu. Hem tüzel hem de gerçek kişilerde dövizden TL'ye dönüş hareketi izlenirken, pazartesi günü yüksek efektif döviz satışının etkisi ile bir ara Kapalıçarşı kuru, bankalar arası kurun altına inmişti. Merkez Bankası'nın 31,95 seviyelerinden alıma başlaması, son dönemde kaybedilen rezervin tekrar inşa edileceği beklentilerini artırdı.