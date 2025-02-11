TCMB eski araştırma müdürü hesapladı: İşte 2025 yıl sonu dolar kuru tahmini...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21'den yüzde 25'e yükseltti. Ayrıca TCMB, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcı tarafından yanıtlanmış '2025 yılı Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi' sonuçlarına göre, yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,02 TL seviyesinde bulunuyor.

Bu gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan ekonomist Barış Soydan, TCMB eski araştırma müdürü ve şimdinin Akbank Başekonomisti Çağrı Sarıkaya'nın dolar kuru tahminine yer verdi.

"Yeni tahminlerde 42-43 bandında bir döviz kuru baz alınmış olabilir"

Soydan'ın aktardığına göre, Sarıkaya "Enflasyon raporlarında açıkça paylaşılmıyor olmakla birlikte, ABD doları bazında ithalat fiyatları varsayımının aşağı inerken, tahmin muhasebesinde TL cinsinden ithalat fiyatları kaynaklı bir etkiye yer verilmemiş olması, kur varsayımının bir miktar yükselmiş olabileceğini işaret ediyor olabilir. Geçtiğimiz notta beklenen döviz kurunu 41 olarak tahmin ettiğimizi paylaşmıştık. Yeni tahminlerde 42-43 bandında bir döviz kuru baz alınmış olabilir." ifadelerine yer verdi.