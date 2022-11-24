TCMB, TL mevduat payına göre yıllık komisyonu artırdı

Merkez Bankası bankalara gönderdiği talimatla TL mevduatı gerçek ve tüzel kişilerde yüzde 50’nin üzerinde olan bankalar hariç yabancı para mevduat için tesis edilen zorunlu karşılık tutarı üzerinden yüzde 3 oranında uyguladığı komisyon oranını 23/12/2022 hesaplama tarihinden itibaren yüzde 8'e çıkarılmasına karar verdiğini açıkladı.



Ayrıca banka TCMB nezdindeki zorunlu karşılık ve ihbarlı döviz mevduat hesaplarında döviz olarak tutulan tutarlar üzerinden tahsil edilmek üzere yıllık yüzde 5 oranında belirlenen ve yıl sonuna kadar dönüşüm oranlarına göre farklılaştırılan komisyon uygulamasına 23/12/2022 hesaplama tarihi itibariyle son verdiğini açıkladı.

Talimata göre tesisi 6/1/2023 tarihinde başlayan 23/12/2022 hesaplama tarihinden itibaren, Türk lirası payına göre farklılaştırılmak üzere yüzde 8 olarak belirlenen komisyon oranının, hem gerçek hem de tüzel kişi mevduatı içinde TL payı yüzde 60 ve üzerinde olan bankalar için yüzde 0, yüzde 50 (dahil) - yüzde 60 arasında olan bankalar için yüzde 3, yüzde 50'den düşük olan bankalar için yüzde 8, olarak uygulanmasına karar verildi.

TCMB ayrıca, Menkul Kıymet Tesisine İlişkin Uygulama Talimatında da değişiklik yaptı.