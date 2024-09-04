  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TCMB ve Suudi Arabistan Merkez Bankası finansal işbirliğine imza attı
Takip Et

TCMB ve Suudi Arabistan Merkez Bankası finansal işbirliğine imza attı

SAMA ve TCMB arasındaki işbirliğini artırmak için bir Mutabakat Zaptı imzalandı. İmzalanan mutabakat için SAMA, "finansal teknolojilere" yönelik açıklamasını yaparken, TCMB "teknik çalışmaların planlandığını" belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TCMB ve Suudi Arabistan Merkez Bankası finansal işbirliğine imza attı
Takip Et

Suudi Arabistan Merkez Bankası (SAMA) ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) iki merkez bankası arasındaki işbirliğini artırmak için bir Mutabakat Zaptı imzaladığı açıklandı.

SAMA'dan yapılan açıklamada, "Bu Mutabakat Zaptı, iki kurum arasında finansal istikrar ve finansal teknolojilere odaklanan bir çerçeve oluşturuyor" denilirken, şu bilgiler verildi:

“SAMA Başkanı Ayman Al-Sayari ile TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan arasında, 3 Eylül 2024 Salı günü Riyad'da düzenlenen 24Fintech konferansı kapsamında düzenlenen toplantıda imzalandı.”

TCMB'den yapılan açıklamada, "Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında kurumsal çerçevede teknik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır" denildi. 

TCMB Başkan Yardımcısı Karahan: Mali görünüm önümüzdeki dönemde enflasyon için etkili olacakTCMB Başkan Yardımcısı Karahan: Mali görünüm önümüzdeki dönemde enflasyon için etkili olacakEkonomi
Merkez Bankası'ndan 'enflasyon' açıklaması: Aylık fiyat artışı gıda grubu öncülüğünde zayıfladıMerkez Bankası'ndan 'enflasyon' açıklaması: Aylık fiyat artışı gıda grubu öncülüğünde zayıfladıEkonomi

 

Ekonomi
Ticaret Bakanı Bolat, İstanbul Küresel e-İhracat Zirvesi'nde konuştu: 2024'ün sonuna kadar toplamda 8 milyar dolar e-ihracata ulaşmayı hedefliyoruz
Bakan Bolat e-ticaretteki büyümeye dikkat çekti: Genel ekonomi ortalamasının üstünde
Balıkçı tezgahları palamut ile doldu taştı, fiyatlar düştü
Balıkçı tezgahları palamut ile doldu taştı, fiyatlar düştü
SGK’dan IBAN numaralı SMS uyarısı
SGK’dan IBAN numaralı SMS uyarısı
Bank of America, Çin'in büyüme görünümünü düşürdü
Bank of America, Çin'in büyüme görünümünü düşürdü
Hamsi avcılığı için son tarih: İzin alma süresi 6 Eylül'de doluyor
Hamsi avcılığı için son tarih: İzin alma süresi 6 Eylül'de doluyor
Türkiye’nin otomotiv ihracatı ağustosta geriledi
Türkiye’nin otomotiv ihracatı ağustosta geriledi