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TCMB'den 2 elektronik para kuruluşuna faaliyet izni

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), iki şirkete elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verdi.

Haber Merkezi
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TCMB'den 2 elektronik para kuruluşuna faaliyet izni
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Resmî Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Hayhay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile Türk Hava Yolları Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., elektronik para ihracı ve ödeme hizmetleri sunma yetkisi aldı.

Hayhay Elektronik Para, 6493 sayılı Kanun’un 12. maddesinde belirtilen ödeme hizmetlerinden (a), (b), (c) ve (e) bentleri kapsamında faaliyet gösterecek.

Türk Hava Yolları Elektronik Para ise (a), (b), (c), (f) ve (g) bentlerinde yer alan hizmetleri sunabilecek.

Kararlar, 6493 sayılı Kanun kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucu alındı.

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