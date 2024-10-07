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TCMB'nin ikinci TL depo alım ihalesinde faiz yüzde 50 oldu

TCMB'nin ikinci TL depo alım ihalesine 228 milyar 865 milyon liralık teklif geldi.

Haber Merkezi
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TCMB'nin ikinci TL depo alım ihalesinde faiz yüzde 50 oldu
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ikinci TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 228 milyar 865 milyon lira oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 240 milyar liralık ikinci TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

İhaleye, 228 milyar 865 milyon liralık teklif geldi.

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