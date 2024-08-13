Temmuz ayında satılık ev fiyatları yükselişe geçti

Raporda öne çıkan verilere göre, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlerde satılık konut fiyatları %3 ila %4 arasında artış gösterirken, Antalya ve Aydın’da %2 oranında bir düşüş yaşandı. Kiralık konut piyasasında ise İstanbul’da %19, Ankara’da %8 oranında belirgin artışlar gözlemlenirken, İzmir’de fiyatların sabit kaldığı görüldü.

Konut arama oranlarına bakıldığında ise tüketicilerin %52'sinin satılık, %48'inin ise kiralık konut arayışında olduğu görülüyor.

Temmuz ayında en çok konut aranan iller & Türkiye içindeki arama payı & fiyat değişimleri

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde Temmuz ayında 127 bin 88 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,0 artarak 127 bin 88 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 47 ile İstanbul, 11 bin 364 ile Ankara ve 6 bin 659 ile Antalya olurken, en az olduğu iller sırasıyla 61 ile Ardahan, 64 ile Hakkari ve 77 ile Bayburt oldu.

Yabancılara Temmuz ayında sadece 2 bin 350 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,1 azalarak 2 bin 350 oldu. Temmuz ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,8 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 878 ile Antalya, 752 ile İstanbul ve 218 ile Mersin oldu.

Anket Sonuçları: Tüketici Tercihleri ve Eğilimler

Emlakjet'in gerçekleştirdiği anket, tüketicilerin konut satın alma tercihlerinde dikkat çektikleri önemli unsurları ortaya koyuyor. Ankete katılanların %57'si ikinci el konutları tercih ederken, %78’i konut alımını oturum amacıyla yaptığını belirtiyor. İkinci el konutlarda en önemli kriter %56 ile fiyat, %25 ile depreme dayanıklılık olarak öne çıkarken, sıfır projelerde ise %63 oranında fiyat ve ödeme koşulları öncelikli faktör olarak belirlendi.

Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, anket sonuçlarına dair şu değerlendirmede bulundu:

"Emlakjet olarak konut satın alma tercihlerinin tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerini yansıttığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Anket sonuçları, konut alıcılarının büyük bir kısmının ikinci el konutlara yöneldiğini ve satın alma amacının çoğunlukla oturum olduğunu gösteriyor. Hem ikinci el hem de sıfır projelerde fiyat ve ödeme koşulları en kritik faktörler olarak öne çıkıyor. Özellikle ikinci el konutlarda %25’lik bir kesimin depreme dayanıklılığı öncelikli bir kriter olarak değerlendirmesi, sektördeki güvenlik endişelerini ve talebi gösteriyor. Bu veriler, sektördeki trendleri ve tüketici davranışlarını daha iyi anlamamıza yardımcı olurken, hizmetlerimizi geliştirme konusunda bize önemli ipuçları sunuyor."