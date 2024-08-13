İngiltere'de market enflasyonu aylar sonra yükseldi

Pazar araştırmacısı Kantar, 4 Ağustos'a kadar olan dört haftalık dönemde yıllık market fiyat enflasyonunun %1,8 olduğunu, bir önceki dört haftalık dönemde ise bu oranın %1,6 olduğunu söyledi.

Bulgular, yükselen enflasyonun hane halkı faturaları üzerinde baskı yaratmasının ardından ekonomiyi canlandırmakla görevlendirilen Maliye Bakanı Rachel Reeves ile yeni İşçi Partisi hükümeti için erken bir meydan okuma.

BOE, bu ayın başlarında 2020'den bu yana ilk kez faiz oranlarını düşürdü ve ileride daha fazla indirim yapılacağının sinyalini verdi.

Ancak çarşamba günü açıklanacak resmi verilerin enflasyonun yükseldiğini göstermesi bekleniyor ki bu da politika yapıcıları önümüzdeki ay faiz oranlarını daha da düşürme konusunda temkinli tutacak gibi görünüyor.

Kantar perakende ve tüketici içgörüleri başkanı Fraser McKevitt, "Temmuz ayında neredeyse son üç yılın en düşük oranına ulaşan ağustos ayı enflasyonu yeniden hafifçe yükseldi. Bu durum, 17 ay üst üste düşen oranların ardından dikkat çekici olsa da aslında hayat pahalılığı krizinin başlamasından önceki beş yılda görülen ortalama seviyelere dönüşü işaret ediyor" dedi.