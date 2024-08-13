Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 500,6 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 17.795 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 primle 8.229 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 32.006 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 7.269 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,4 değer kazancıyla 10.691 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu sıralarda yatay seyirle 1,0934 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Dünya genelinde enflasyon endişeleri, yerini yavaş yavaş resesyon korkusuna bırakırken, ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin tamamen ortadan kalkmaması, varlık fiyatlarındaki oynaklığı sınırlıyor.

Avrupa borsalarında pozitif bir seyir öne çıkarken, bölgede bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri gündeminin, piyasaların yönü üzerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Halihazırda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek ayki toplantıda politika faizini 25 baz puan düşüreceğine kesin gözüyle bakılırken, yıl sonuna kadar toplamda ne kadar faiz indirimine gidileceğine yönelik belirsizlik devam ediyor.

Avrupa'da güç kaybeden ekonomik aktivitenin, bankanın politika alanını daraltabileceğini kaydeden analistler, haftanın geri kalanında açıklanacak verilerden alınacak sinyallerin varlık fiyatlarını etkilemesinin beklendiğini ifade etti.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre İngiltere'de işsizlik oranı yüzde 4,2 ile öngörülerin altında gerçekleşti.

Analistler, bugün Euro Bölgesi ve Almanya'da Zew ekonomik güven endeksi ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini bildirdi.