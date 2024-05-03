TEPAV bültenine göre: Bütçe açığı GSYH’nin yüzde 8’ini aşabilir

Maruf BUZCUGİL / ANKARA

TOBB bünyesinde yer alan düşünce kuruluşu TEPAV tasarruf başta olmak üzere ek tedbirler alınmazsa bütçe açığının daha da artacağı uyarısında bulundu. TEPAV’ın ikincisi yayımlanan Bütçe İzleme Bülteni’nde yer alan değerlendirmeye göre, ek tedbir alınmaması durumunda yılsonunda bütçe açığının 783,8 milyar TL’nin üzerinde olabileceği ve 2024 yılı bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 6,4’ten yüzde 8,3’e çıkabileceği belirtildi.

2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin veriler ışığında yapılan değerlendirmeye göre, bütçe dengesinin korunması için acil önlemler alınması gerekiyor. Bültende, bütçe ödeneklerinin büyük çoğunluğunun zorunlu harcamalara ayrıldığı ve esnek harcamaların payının sınırlı olduğu kaydedilerek bu durumun, yapısal tedbirler alınmadığı sürece bütçe tedbirlerinin etkisini sınırlandıracağı ifade edildi.

Alternatif tedbirlere ihtiyaç var

Bültende, 2024 yılında bütçe açığının 2,652 milyar TL olarak öngörüldüğü ancak Hazine Finansman Programı’nda net borçlanmanın 1,328 milyar TL seviyesinde olduğu aktarılarak bütçe açığının kapatılması için alternatif tedbirlerin alınması veya borçlanmanın artırılması gerektiğine de dikkat çekildi.

TEPAV’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden yaptığı hesaplamalara göre, Mart ayı itibarıyla geçen yılın Mart ayı dikkate alındığında sosyal güvenlik harcamalarında yüzde 123 artış oldu. 2023 Mart ayında 156 milyar lira olan sosyal güvenlik harcamaları 347,9 milyar liraya çıktı. Bütçedeki cari transferler içindeki payı da yüzde 33,6’dan yüzde 41,6’ya çıktı.

Harcamalarda yaşanan artışları belirleyen gelişmeler

* Enflasyonla bir dönem gecikmeli yansıtılan personel ücret artışları,

* EYT kaynaklı sosyal güvenlik dengesindeki bozulma ve seçim harcamaları ile genişleyen cari transferler,

* Deprem harcamaları,

* Faiz oranlarındaki yükselme ve geçen yıl bütçe finansmanın yarattığı borçlanma baskısı ile genişleyen faiz giderleridir.