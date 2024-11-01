TEPAV, gıda enflasyonunu açıkladı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Gıda Fiyat Endeksi verilerine göre, ekim ayında gıda enflasyonu yüzde 2,06 oranında arttı. Yıllık artış yüzde 45,67 olurken yılbaşından itibaren artış da yüzde 32,14 oldu. Taze meyve ve sebze kategorisinde limon, kıvırcık ve patateste fiyatlar düşerken; çarliston biber, sivri biber ve kabak fiyatlarında yüksek artışlar yaşandı. Yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 45,67 olarak kaydedildi.

Bültende şöyle denildi:

"TEPAV Gıda Fiyat Endeksi Ekim 2024 verileri açıklandı. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından açıklanan Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) verilerine göre, 1-31 Ekim 2024 döneminde aylık gıda enflasyon oranı yüzde 2,06 olarak hesaplandı. Ekim ayında taze meyve ve sebze kategorisinde fiyatı en çok düşen ürünler limon, kıvırcık ve patates olurken çarliston biber, sivri biber ve kabak fiyatlarında yüksek artışlar gözlendi. Taze meyve ve sebze kategorisi dışındaki ürünlerde ise en fazla fiyat artışı kakaolu toz içecekler, gofret ve reçelde gözlemlenirken baklava, yer fıstığı ve bebek sütünde de fiyat düşüşleri tespit edildi.

1-31 Ekim 2024 dönemi için 1 Kasım 2024 tarihi itibarıyla diğer kuruluşlar tarafından hesaplanan gıda enflasyonu Türk-İş mutfak enflasyonu ile yüzde 2,62, İTO Geçinme Endeksi (ÜGE) ile ise yüzde 3,4’tür. TÜİK, CEFIS ve ENAG tarafından henüz veri açıklanmadı.

Ekim 2024 itibarıyla yıllık gıda enflasyonu TEGE ile yüzde 45,67 hesaplanırken Türk-İş mutfak enflasyonu ile yüzde 48,70, İTO-ÜGE ile yüzde 54,92 ölçülmektedir. Yılbaşından itibaren birikimli gıda enflasyonu da TEGE ile yüzde 32,14, Türk-İş mutfak enflasyonu ile yüzde 41, İTO-ÜGE ile yüzde 40,84 hesaplanmaktadır."