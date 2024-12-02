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TEPAV: Kasım ayında gıda fiyatları yüzde 3,39 arttı

TEPAV tarafından açıklanan Gıda Fiyat Endeksi verilerine göre, 1-30 Kasım 2024 döneminde aylık gıda enflasyon oranı yüzde 3,39 olarak hesaplandı.

Haber Merkezi
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TEPAV: Kasım ayında gıda fiyatları yüzde 3,39 arttı
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Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Gıda Fiyat Endeksi Kasım 2024 verileri açıklandı.  TEPAV tarafından açıklanan Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) verilerine göre, 1-30 Kasım 2024 döneminde aylık gıda enflasyon oranı yüzde 3,39 olarak hesaplandı.

Kasım ayında taze meyve ve sebze kategorisinde fiyatı en çok düşen ürünler limon, armut ve patates olurken kırmızılahana, lahana ve patlıcan fiyatlarında yüksek artışlar gözlendi. Taze meyve ve sebze kategorisi dışındaki ürünlerde ise en fazla fiyat artışı kakaolu toz içecekler, yumurta ve kuru üzümde gözlemlenirken lokum, kaşar peyniri ve yer fıstığında da fiyat düşüşleri tespit edildi.

1-30 Kasım 2024 dönemi için 2 Aralık 2024 tarihi itibarıyla diğer kuruluşlar tarafından hesaplanan gıda enflasyonu Türk-İş mutfak enflasyonu ile yüzde 0,64, İTO Geçinme Endeksi (ÜGE) ile ise yüzde 3,28 olarak açıklandı. TÜİK, CEFIS ve ENAG tarafından henüz veri açıklanmadı.

Kasım 2024 itibarıyla yıllık gıda enflasyonu TEGE ile yüzde 45,66 hesaplanırken Türk-İş mutfak enflasyonu ile yüzde 46,01, İTO-ÜGE ile yüzde 52,61 ölçüldü.

Yıl başından itibaren birikimli gıda enflasyonu da TEGE ile yüzde 36,61, Türk-İş mutfak enflasyonu ile yüzde 41,9, İTO-ÜGE ile yüzde 45,49 olarak hesaplandı.

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