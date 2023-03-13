Tepe Home’da yeşil enerji ile üretim dönemi

Tepe Home, yaklaşık 3 MWp kurulum gücüne sahip güneş enerjisi panellerine yaptığı 40 milyon liralık yatırımla üretimde tamamen yeşil enerjiye geçiş yaptı. Konuya ilişkin açıklama yapan Tepe Home Genel Müdürü Levent Çapan, üretim tesislerinin tüm enerji ihtiyacını güneş enerjisiyle sağlayarak sürdürülebilir bir geleceğe yatırım yaptıklarını söyledi.

Yenilenemeyen enerji kaynaklarının neden olduğu zararların gelecek için önemli bir tehdit haline geldiğine dikkat çeken Çapan, küresel sera gazı emisyonunun 4’te 3’ünün enerji için kullanılan fosil yakıtlardan oluştuğunu aktardı.

Fosil enerji kaynaklarının dünya genelinde hava sıcaklığının artmasına, deniz seviyesinin yükselmesine, kuraklığa ve sel felaketlerine neden olduğunu belirten Çapan, şunları kaydetti: “Çevre, hava, su ve toprak kirliliği, arazi bozulmaları gibi çevresel sorunların yanı sıra okyanusların asitlenmesi, asit yağmurları ve direkt olarak insan sağlığı ve ekosistem üzerinde olumsuz etkileri bulunuyor. Bu olumsuzlukları bugünden hissetmekteyiz. Dolayısıyla durum çok daha kötü bir hale gelmeden harekete geçmeliyiz. Pandemi döneminde kısıtlamalar nedeni ile hava kirliliğinde ve ozon tabakasında şaşırtıcı derecede iyileşmeler meydana geldi. Bu da bize ozon tabakasının tamamen iyileşme potansiyeline sahip olduğunu net bir şekilde gösterdi. Karbon ayak izi azaltma çalışmalarının ne kadar anlamlı olduğunu gördük. Biz de Tepe Home olarak karbondan arınmış bir dünya için güzel bir adım attık. Artık üretim tesislerimizin tüm enerji ihtiyacını güneşten sağlıyoruz. İleriki nesillere güzel, sağlıklı ve yaşanılabilir bir dünya bırakmak istiyoruz.”