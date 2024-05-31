Tesla'da emniyet kemeri uyarısı: 125 bin 227 araç geri çağrıldı

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, 2012-2024 yılları arasında üretilen Model S, 2015-2024 yılları arasında üretilen Model X, 2017-2023 yılları arasında üretilen Model 3 ve 2020-2023 yılları arasında üretilen Model Y araçları ülkede uyarı kapsamında geri çağrılacak.

Toplam 125 bin 227 aracın emniyet kemeri uyarı sistemindeki arıza nedeniyle geri çağrılacağı bildirildi.

Arıza nedeniyle sürücü emniyet kemeri takmadığında uyarı ışığı ve sesli uyarının devreye girmeyebileceği belirtilen açıklamada, bu nedenle araçların federal güvenlik koşullarına uymadığı kaydedildi.

Sürücüyü emniyet kemerinin takılı olmadığı konusunda uyarmayan bir araçta, bir çarpışma sırasında yaralanma riskinin artacağı belirtildi. Sorunun çözümü için kablosuz bir yazılım güncellemesinin yapılacağı anlatılan açıklamada, bunun dağıtımına haziran ayında başlanmasının beklendiği bilgisi verildi.