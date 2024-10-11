Teşvikte yeni model netleşti

CANAN SAKARYA / ANKARA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yatırım teşvik sisteminde yerel kalkınmayı esas alan “şehir-ürün, şehir-sektör, bölge-sektör” eşleşmesine dayanan yeni bir modele geçileceğini belirterek, yeni teşvik sistemini yakın bir zamanda kamuoyuna ilan edeceklerini açıkladı. Teşviklerde ciddi bir sadeleşmeye gideceklerini, bu çerçevede çok kapsamlı etki değerlendirmesi yaptıklarını kaydeden Bakan Kacır, “Daha iyi çıktı elde ettiğimiz alanları daha kuvvetli kılacağız, artık eskisi kadar anlamlı olmadığını değerlendirdiğimiz alanları teşvik sisteminden çıkaracağız” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yatırım teşvik sisteminde köklü değişiklik öngören yeni teşvik sisteminin detaylarını EKONOMİ’ye açıkladı. Yatırım teşvik sisteminde yapılacak değişiklik üzerindeki çalışmanın büyük ölçüde tamamlandığını ve yakın zamanda ilan edeceklerini belirten Bakan Kacır, özellikle her şehrin sahip olduğu potansiyeli daha güçlü şekilde yatırımlara dönüştüreceği, sektör- bölge, sektör- şehir eşleşmesinin daha kuvvetli kılınacağı bir teşvik sistemine geçileceğini söyledi.

‘Yerel Kalkınma Hamlesi’ başlığı ile bir program uygulayacaklarını kaydeden Kacır, “Her şehirde öne çıkan alanlara çok ileri düzeyde teşvikler vererek, şehir ekonomilerini canlandıracak, özellikle kırsal ekonomiyi endüstriyel üretimle güçlendirecek adımlar atacağız. Burada, Tarım ve Orman Bakanlığımız ile yoğun bir işbirliğimiz olacak. Çünkü hedefimiz, özellikle tarımsal üretimin katma değerli gıda endüstrisi ile kuvvetlendirilmesi olacak. Ama aynı zamanda yerelde o bölgenin sahip olduğu hammadde imkanları, pazar ve lojistik imkanları gibi tüm unsurlar dikkate alınarak, şehir –ürün, şehir-sektör, bölge–sektör eşleştirmelerini daha güçlü şekilde tatbik edeceğimiz bir teşvik sistemi uygulayacağız” dedi.

Kalkınma sürecinde üçüncü aşama devreye giriyor

Kacır, yeni teşvik sisteminde kalkınma ajanslarının daha fazla devrede olacağı, bölgelerin yatırım süreçlerinde lokomotif rol üstlenecekleri bir model öngördüklerini belirtti. 26 kalkınma ajansı bulunduğunu hatırlatan Kacır, “Yakında ilan etmek üzere hazırlamış olduğumuz Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ve bu stratejinin mütemmim cüzi olan bölge planlarını uygulamaya yönelik sanayi yatırımlarını ve diğer sektörlerde gerçekleşecek yatırımları doğrudan kalkınma ajanslarımızın öncülüğünde onların çabaları ile gerçekleştireceğiz. Kalkınma ajanslarımız, şehirlerinde bölgelerinde bu yatırımları gerçekleştirmek için adeta yarışacaklar” şeklinde konuştu.

Bölgesel kalkınma noktasında bugüne kadar atılan adımları hatırlatan Bakan Kacır, “Bence çok önemli bir aşama GAP’ın yanında DAP, DOKAP, KOP’un bölge kalkınma idareleri olarak kurulmasıydı. Çok önemli bir diğer aşama 26 kalkınma ajansının kurulmasıyla sağlandı. Şimdi ‘yerel kalkınma hamlesi’ bölgesel kalkınma süreçlerinde en önemli üçüncü aşama olarak devreye girecek” değerlendirmesi yaptı.

Teşviklerde ciddi bir sadeleşmeye gidiyoruz

Yeni teşvik sistemiyle teşviklerde ciddi bir sadeleşmenin de beraberinde geleceğini ifade eden Bakan Kacır, bu çerçevede çok kapsamlı etki değerlendirmesi yaptıklarını belirtti. Kacır, teşviklerdeki sadeleştirmeye ilişkin olarak şöyle konuştu: “Daha iyi çıktı elde ettiğimiz alanları daha kuvvetli kılacağız, artık eskisi kadar anlamlı olmadığını değerlendirdiğimiz alanları teşvik sisteminden çıkaracağız. Bölgesel teşvik uygulamamızda özellikle 6. bölge dediğimiz bölgede verdiğimiz teşviklerin çok önemli sonuçları olduğunu görüyoruz. Özellikle bu bölgedeki pek çok ilimizde terör meselesinin geride kalmış olması da bu teşvikleri çok daha anlamlı kıldı. Çünkü gerçekten bu bölgedeki organize sanayi bölgelerinde muazzam bir istihdam atağı gerçekleştirdik. Yine özellikle son yıllarda devreye aldığımız ‘Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi’ gibi programlarda da çok nokta atışı doğrudan cari açığı kapatmaya yönelik yüksek katma değerli ürünlere ilişkin yatırımların çok hızlandığını müşahade ettik, önümüzdeki dönemde daha selektif bir bakış açısıyla bu teşvikleri uygulayacağız” dedi.

■ HIT-30’a muazzam bir ilgi var

HIT-30 teşvik programına ilginin yüksek olduğunu belirten Bakan Kacır, “HIT-30 yüksek teknoloji yatırım teşvik programı ile 30 milyar dolarlık bir teşviki 2030 yılına kadar, elektrikli araçlar, çip üretimi, batarya, güneş hücresi, rüzgar türbini bileşenleri, arge merkezlerinin kurulumu, endüstriyel robotik teknolojilerin Türkiye’de geliştirilmesi üretilmesi, hidrojen üretimi gibi alanlarda yüksek teknoloji odaklı yatırımlara sunuyor olacağız. Burada özellikle küresel yatırımların Türkiye’ye gelmesi için çaba sarf ediyoruz. İlan edileli henüz iki ay olmasına rağmen hem Türkiye’deki hem de küresel yatırımcıların ciddi bir ilgisi var. Bunu en hızlı şekilde yatırıma dönüştüreceğiz” dedi.

■ “Türkiye ve Çin’in birbirine katacağı çok önemli kazanımlar var”

Çin’in, Türkiye’yi Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) şikayet ettiği haberlerine ilişkin olarak Bakan Kacır, “Biz diğer ülkelerle olduğu gibi Çin’le de ilişkilerimizi iyi şekilde sürdürme konusunda kararlıyız. Tüm muhataplarımızla, çok yakın bir diyalog içindeyiz ümit ediyorum ki önümüzdeki dönemde ilişkilerimiz çok daha iyi noktaya gelecek. Türkiye ve Çin’in birbirine katacağı çok önemli kazanımlar olduğunu değerlendiriyorum ve bu istikamette çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.