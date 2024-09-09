The Steve Group CEO’su Derya Türker: Zayıf veriler, ekonominin yavaşladığını gösteriyor

Zayıf verilerin, ekonominin yavaşladığını ve potansiyel olarak bir resesyona doğru gittiğini gösterebileceğini belirten The Steve Group CEO’su Derya Türker şu ifadelere yer verdi:

"Salı günü ABD’de açıklanan veriler, özellikle imalat sektöründe zayıf bir görünüm olduğunu gösterdi. 47,9 olarak açıklanan İmalat PMI verisi, sektörün hala daraldığını ve önceki tahminlerden biraz daha kötü olduğunu işaret ediyor.

Bu zayıf veriler, yatırımcıların teknoloji hisselerine olan iştahını azalttı ve önce ABD borsalarında sonra da küresel piyasalarda düşüşe neden oldu. Özellikle Nvidia hisseleri yüzde 10 değer kaybetti ve bu da Asya’daki tedarikçilerinin hisselerini olumsuz etkiledi.

"Kripto para piyasalarına etkisi ne olacak diye düşünüyor olabilirsiniz. ABD’deki krizler, Spot Bitcoin ETF’lerini de etkileyebilir ve piyasada benzer hareketlilikler görülebilir. Bu sebeple de olası panik satışları piyasayı haber bazlı aşağıya çekebilir. Ancak ardından altın ve Bitcoin gibi yatırım araçlarına da yönelim artabilir.

Pandemiden bu yana yüksek ve stabil faiz politikası belirleyen ABD’de bu yön imalat verilerinin zayıf gelmesiyle değişebilir. Özellikle Eylül ayında beklenen faiz indirimi kararı, Bitcoin ve kripto varlık yatırımcıları için kritik öneme sahip. Bitcoin’in 55.175 doların altına inmedikçe, olumlu haber akışıyla yukarı yönlü hareketlenmesi olasıdır. Boğa piyasasının devamlılığı için 58.700 dolar direnci aşılmalı ve 61.550 dolar seviyesinde tutunma sağlanmalıdır."