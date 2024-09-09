Karatay Ziraat Odası Başkanı Kavuneker: Konya’da güz hasadında rekolte düşüşü bekleniyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Konya, güz dönemi hasadına hazırlanırken ürünlerin rekolte beklentilerinin düşük olması çiftçiyi düşündürüyor.

Konuyla ilgili EKONOMİ Gazetesine açıklamalarda bulunana Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, "Bölgemizde bu yıl zirai hastalık ve böceklenme gibi problemlerle karşılaşmadık. Bu yıl Konya'da yaşanan en büyük sorun kuraklıktı. İklim değişikliğine bağlı olarak gerçekleşen zamansız yağışlar, sert rüzgarlar ve ani ısı değişimleri nedeniyle rekoltede önemli düşüşler kaydedildi. Bu düşüş güz dönemi hasadında da görülüyor" dedi.

Rekolte beklentileri düştü

Özellikle ay çekirdeğinde büyük bir rekolte kaybı olduğunu vurgulayan Kavuneker, "Bahar aylarında ekimi yapılan ay çekirdeğinde çiftçilerimiz 400 kilograma kadar rekolte beklentisi içerisindeydi. Ancak hasat zamanına geldiğimiz şu günlerde bu beklenti 200-250 kilograma kadar düştü. Hububatın yanı sıra kavun, karpuz, domates gibi bitkilerden de yeteri kadar verim alamadık. Bu ürünler tarlada değerini bulamadı" ifadelerini kullandı.

“Fasulye de etkilendi”

Kavuneker, bölgede ekilen bir diğer önemli ürün olan fasulyenin de iklim dengesizliğinden olumsuz etkilendiğini belirtti. Erken gelen yağışların fasulyeyi yeşil bıraktığını ve işlenemediğini söyleyen Kavuneker, "Çiftçilerimiz, önümüzdeki yılın planlamasını yapmak için Bitkisel Üretim Planlama Tebliği’nin çıkmasını bekliyor. Bu tebliğe göre hareket edecekler. Önümüzdeki yıl için planlamalarımızı dikkatli yapmamız gerekiyor" dedi.