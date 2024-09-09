DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Acar’dan Necef’te önemli temaslar

GAZİANTEP

DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi, Irak'ın Necef kentine resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret, Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı ve DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Halit Acar'ın Başkanlığında gerçekleştirildi.

Temasların başarılı geçtiğini ifade eden DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar “ DEİK Heyetimiz, Necef Başkonsolosu Cafer Olcay Karakaş ile bir araya gelerek, Alevi Atebesi Yatırım Komisyonu ve Necef Ticaret Odası ile kapsamlı toplantılar ve ikili iş görüşmeleri gerçekleştirerek, Türkiye ile Irak arasındaki ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla çeşitli iş ve yatırım fırsatlarını ele aldı. Heyetimizin en önemli amaçlarından birisi, alanlarında yetkin ve güvenilir firmalarımızın Alevi Atebesi Yatırım Birimi yetkilileriyle temaslar kurması ve karşılıklı ticaretin geliştirilerek arttırılmasıydı. Bu temaslar neticesinde gelecekte şirketlerimizle Atebe ve bölgedeki firmalar arasında çeşitli sektörlerde işbirlikleri ve ortaklıklar tesis edilmesini ümit etmekteyiz. Başarılı geçen görüşmelerimizin ardından heyetimiz ülkemize döndü. Bu süreç içerisinde bizlerden desteklerini esirgemeyen Türkiye Necef Başkonsolosumuz Sayın Cafer Olcay Karakaş ve Ticaret Bakanlığı Müşavirlerimize teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki süreçte bu temasların olumlu dönüşlerini alacağımıza inanıyorum” dedi.