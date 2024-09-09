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TDM Clinic'ten gurbetçilere tatil dönüşü sağlık bilgilendirmesi

TDM Bilişim, Kapıkule Sınır Kapısı’nda tatil dönüşünde memleketlerinden dönen yurt dışındaki vatandaşlar için önemli bir sağlık bilgilendirme etkinliği düzenledi. TDM Clinic ekibi, gurbetçilere sağlıklı yaşam ve dijital sağlık hizmetlerine erişim konularında bilgi vermek için stant kurarak broşürler dağıttı.

Haber Merkezi
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TDM Clinic'ten gurbetçilere tatil dönüşü sağlık bilgilendirmesi
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Temel AKBAŞ / ESKİŞEHİR

Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla bu platformun hayata geçirildiğini ve özellikle gurbetçilerin yoğun olarak kullandıkları bu hizmetin sağlık bilincini artırdığına dikkat çeken TDM Bilişim Genel Müdürü Ali Yıldız, “Özellikle gurbetçilerin tatil dönüşlerinde bu bilgilendirme standı ile platformu tanıtmayı amaçlıyoruz. TDM Clinic olarak geliştirdiğimiz dijital sağlık platformu, online muayene ve kişisel sağlık ajandası oluşturma gibi yenilikçi özelliklerle donattık. Kullanıcılar, tansiyon, şeker, boy ve kilo gibi takip gerektiren sağlık verilerini platforma kaydedip, bu bilgileri doktorlarıyla paylaşabiliyor. Böylece sağlık durumlarının etkin bir şekilde takibi sağlanıyor. Ayrıca platform, çoklu dil desteği sayesinde yurt dışındaki vatandaşlara da hizmet sunarak, sağlık hizmetlerinde uluslararası bir ağ oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Anlık sağlık takibi

Platformun sunduğu cihaz entegrasyonları ile kullanıcıların sağlık verilerini anlık olarak izleyebileceklerini ve acil durumlarda sistemin otomatik uyarılar oluşturacağını vurgulayan Yıldız “Referans değerlerin dışına çıkan sağlık verileri tespit edildiğinde, hastalar ve yakınlarına uyarılar göndererek en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirme yapacağız. Bu özellik, ciddi sağlık sorunlarının önüne geçilmesine yardımcı olacaktır” diye konuştu.

Platformun gelecekteki hedefleri arasında yapay zeka destekli teşhis sistemleri ve dil bariyerlerini aşacak tercümanlık hizmetlerinin de yer aldığını belirten Yıldız, “Sağlık profesyonellerinin kesin tanı koymalarına yardımcı olmak ve hastaların en doğru sağlık hizmetini alabilmelerini sağlamak için teknolojinin tüm olanaklarını kullanacağız” şeklinde konuştu.

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