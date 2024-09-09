Yeni düşünce kuruluşu ‘Toplum Çalışmaları Enstitüsü’ kuruldu

EKONOMİ / KOCAELİ

Kurucuları arasında çok sayıda akademisyenin görev aldığı Toplum Çalışmaları Enstitüsü, yeni nesil zihinleri fikri üretime teşvik ederek Türkiye’nin birikimine anlamlı katkılar yapmak amacıyla Ankara’da kuruldu.

Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nün kuruluşunda görev alan isimler: Toplum Çalışmaları Enstitüsü Başkanı Osman Ertürk Özel, Ekonomi Programı Direktörü Prof. Dr. Dilek Başar, Dış Politika Direktörü Dr. M. Veysel Güldoğan, Hukuk ve Adalet Programı Direktörü Dr. Yavuz Selim Günay, Dijital Dönüşüm ve Girişimcilik Direktörü İmran Gürakan, Şehircilik Programı Direktörü Doç. Dr. Asmin Kavas, Siyaset Programı Direktörü Hüseyin Raşit Yılmaz, Enstitü Genel Sekreteri Çiğdem Gizem Okkaoğlu, Toplum Çalışmaları Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeleri; Aykutalp Arıcı, Ahmet Oğuz Atalay, Dr. Abdullah Çağıl, Vasıf İnanç Duygulu, Merve Çakır Gök, Gökhan Güler, Koray Güzelderen, Selim Koru ve Yağmur Uzunırmak’tan oluşmaktadır.

Bağımsız bir düşünce kuruluşu olarak konumlanan Toplum Çalışmaları Enstitüsü bünyesinde; Siyaset, Dış Politika, Ekonomi, Şehircilik, Hukuk ve Adalet ile Dijital Dönüşüm ve Girişimcilik direktörlükleri bulunuyor. Alanlarında yetkin isimlerden oluşan Toplum Çalışmaları Enstitüsü Yönetim Kurulu’na Av. Osman Ertürk Özel başkanlık ediyor. Enstitü, odaklandığı alanlarda kronik sorunları önceleyerek saha araştırmaları, raporlar, paneller, konferanslar ve yayınlarla politik karar alıcılara ve kamuoyuna nitelikli bilgi sunmayı amaçlıyor.

“Politik kutuplaşmanın ülkeye maliyeti ağır oldu”

“Yeni nesil zihinleri fikri üretime teşvik ederek Türkiye’nin birikimine anlamlı katkılar yapmak amacıyla” yola çıktıklarını belirten Toplum Çalışmaları Enstitüsü’ne Osman Ertürk Özel, “Ülkemizde objektif ölçme, değerlendirme ve analiz kabiliyetlerine sahip, uygulanabilir nitelikte öneriler sunacak kurumlara ihtiyacın her zamankinden fazla olmasından hareketle bir inisiyatif aldık” dedi. Özel, enstitünün kuruluşuna ilişkin yaptığı açıklamada artan politik kutuplaşmanın ağır maliyetine dikkat çekerek, “Türkiye’de son yıllarda artarak devam eden politik kutuplaşmanın toplumsal maliyeti ağır oldu. Bu, yaygın, yıkıcı durumdan etkilenenlerin başında da ‘itibarlı’ kurumlar ve bu kurumların ‘bağımsızlığı’ geliyor” değerlendirmesini yaptı.

“Ürettiğimiz bilginin toplumun ihtiyaçlarına yönelik olmasına özen göstereceğiz”

Türkiye’nin genç, dinamik ve üretken beyinleriyle yola çıktıklarını vurgulayan Osman Ertürk Özel, “Ürettiğimiz her bilginin, kutuplaşmanın kısırlaştırıcı gölgesinden uzakta, toplumun ihtiyaçlarına yönelik olmasına özen göstereceğiz. Cumhuriyet değerleri ortak paydasında, itibarsızlaştırılan, akıl dışına itilen kurumların boşluğunu kendi sahamızda doldurmak istiyoruz. Takipçilerimiz enstitümüzün her çıktısında yalnızca bilime ve akla uygun da çalışılabildiğini görecekler” ifadelerini kullandı.