Yiğit Grup, 4. lisanslı deposuyla Güneydoğu’nun en büyüğü oldu

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Şanlıurfa’da uzun yıllardır hububat ve pamuk ticaretinde önde gelen firmalar arasında yer alan ve yatırımında sona yaklaştığı makarna fabrikasıyla dikkatleri çeken Yiğit Grup, yeni altyapı yatırımlarıyla lisanslı depoculukta büyümeye devam ediyor.

Şanlıurfa merkez şubesinde 40.500 ton, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan hububat şubesinde 39.000 ton, Pamuk Şubesi’nde 20.000 ton kapasiteye sahip 3 lisanslı deposu bulunan firma, son olarak hububat ürünlerine özel Doğal Tat Lisanslı Deposu’nu da faaliyete aldı. 4’üncü lisanslı deposuyla kapasitesini 25.000 bin ton artırarak toplamda 125.000 bin depolama kapasitesine erişen firma, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en yüksek lisanslı depo kapasitesine sahip şirketleri arasında ilk sıraya yerleşti.

Yiğit Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yiğit, son yatırımlarıyla birlikte çiftçiler ile gıda sanayicileri arasındaki köprü misyonlarının daha da geliştiğini kaydetti. Ömer Yiğit, “Yıllardır Şanlıurfalı tarım üreticilerimizin ürünlerinin hak ettiği değerden satılması için yatırım yapıyoruz. Kurduğumuz lisanslı depolarımız ile çiftçilerimizin TMO alımları, finansal kaynaklara ve devlet desteklerine erişimini güçlendirdik. Üreticilerimiz lisanslı depolarımızı kullanarak ihtisas borsalarında ve TMO’ya diledikleri gibi ürünlerini satabiliyorlar. Bu sayede çiftçilerimizin ürünlerini fiyat düşüşlerine karşı garanti altına almasını sağlıyoruz. Çiftçilerimizin nakit ihtiyaçları durumunda ise ürünlerinin yüzde 75 değeri kadar 9 ay vadeli ve 0 faizli kredi kullanabiliyor. Tüm işlemleri şeffaf ve izlenebilir teknolojilerle gerçekleştiriyoruz. Ayrıca depolanan ürünleri çıkış yapana kadar sigorta kapsamına alıyor, yaşanabilecek olası doğa olayları ile afetlere karşı çiftçilerimizin alın terini güvence altına alıyoruz” dedi.

Hububata özel yapay zeka destekli analiz istasyonu kurdu

Yeni lisanslı depoları sayesinde istihdamlarını 25 kişi artırarak toplamda 80 kişiye çıkarttıklarını belirten Ömer Yiğit, kalite kontrol laboratuvarlarının sayısının da 4’e ulaştığını aktardı. Yiğit, son olarak yapay zeka destekli hububat analiz istasyonunu da devreye aldıklarını dile getirerek şunları söyledi: “Yapay zeka destekli hububat ölçüm istasyonumuz ile şirket bünyemizdeki ziraat mühendislerimizin iş yükünü sürdürülebilir oranlara indirgedik. Ayrıca insan kaynaklı proses hatalarını da sıfırladık. Hububat ürünlerinde ürünleri ayırıp fiziksel analizlerini sıfır hatayla yapıyoruz.”