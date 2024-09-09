Mobilya ihracatı değer kaybediyor, sektör acil destek bekliyor

MERSİN / EKONOMİ

Türkiye mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün ağustos ayı ihracatı yüzde 1,6 azalışla 666 milyon 177 bin dolar oldu. Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) ise ağustos ayında yüzde 2,7’lik artış göstererek 72 milyon 866 bin dolarlık ihracata imza attı.

Yılın ilk 8 aylık döneminde Türkiye geneli sektör ihracatı yüzde 1,8 azalışla 5 milyar 168 milyon 790 bin dolar olurken, AKAMİB ise bu dönemde yüzde 0,9 artış ile 566 milyon 988 bin dolar ihracat geliri elde etti. Sektörün ağustos ayında Türkiye genelinden yaptığı ihracatta en başarılı ilk beş pazarı Irak, Birleşik Krallık, Libya, ABD ve Almanya oldu. İlk 10 pazar içerisinde Libya’ya yüzde 60, Birleşik Krallık’a yüzde 27’lik ihracat artışı dikkat çekti.

AKAMİB’in ağustos ayı ihracatında da Irak ilk sırada yer aldı. Irak’ı sırasıyla; Romanya, Almanya, Libya ve Fransa takip etti. İlk 10 pazar içerisinde Filistin’e yüzde 2334, Gürcistan’a yüzde 96, Romanya’ya yüzde 40’lık ihracat artışı sağlandı.

Artan girdi maliyetleri ihracat değerini düşürdü

Rakamları değerlendiren AKAMİB Başkanı R. Onur Kılıçer, fiyat rekabetçiliğindeki avantajın kaybedilmesiyle ihracat hedeflerinin altında bir performans gösterdiklerini ifade etti.

Özellikle son 1,5 yıllık periyotta kur-faiz-enflasyon dengesinin ihracat aleyhine ilerlediğini kaydeden Kılıçer, “Enflasyonla mücadele kapsamında kurun baskılanmaya devam etmesi maalesef fiyat rekabetini kaybetmemize neden oldu. Rakip ülkelerle mücadele etmek oldukça zorlaştı. Türkiye geneli sektör ihracatımıza baktığımızda 8 aylık süreçte miktar bazında ihracatımız yüzde 7,2 arttı. Buna karşın değer bazında yüzde 1,78’lik düşüş gösterdik. Siparişleri değerli kılamadık. Aksine düşük fiyat vermek durumunda kaldık. Bu süreçte firmalarımız ellerinden geleni fazlasıyla yapıyor. Ekonomi yönetimimizden ihracatçıları destekleyecek adımlar bekliyoruz. Aksi halde müşteri kaybı hızla artacaktır. İhracatçıların desteklenmesi halinde tekrar pozitif verilere ulaşabiliriz” diye konuştu.