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THY, İstanbul-Şam tarifeli uçuşlarda sefer artışı kararı aldı

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul-Şam tarifeli seferlerinde önemli bir değişikliğe gidiyor. Havayolu şirketi, haftada 7 frekans olarak icra edilen seferleri, artan talep doğrultusunda temmuz ayında 12 frekansa çıkarma kararı aldı.

Haber Merkezi
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THY, İstanbul-Şam tarifeli uçuşlarda sefer artışı kararı aldı
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Türk Hava Yolları, İstanbul-Şam hattındaki uçuş sayısını artırma kararı aldı. 8 Temmuz’dan itibaren mevcut “TK-846” ve “TK-847” seferlerine ek olarak, “TK-848” ve “TK-849” numaralı yeni uçuşlar tarifeye eklendi.

Suriye’deki iç savaş nedeniyle 1 Nisan 2012’de askıya alınan Şam seferleri, 23 Ocak’ta yeniden başlatılmıştı. Başlangıçta haftada üç gün karşılıklı olarak düzenlenen uçuşlar, artan yolcu talebi üzerine günlük seferlerle yapılmaya başlandı.

Yolcuların, İstanbul’dan Şam’a daha sık ulaşım sağlanması hedefleniyor

THY yetkilileri, Suriye’ye olan talebin artması nedeniyle sefer sayısının artırıldığını belirtti. Yolcuların, İstanbul’dan Şam’a daha sık ve rahat bir ulaşım sağlaması hedefleniyor. Uçuşların artırılmasıyla birlikte, iki ülke arasındaki ticaret ve turizmin de olumlu yönde etkilenmesi bekleniyor.

Türk Hava Yolları, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederek, yolcularına en iyi hizmeti sunmayı amaçladığını vurguladı. Uçuşların güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığı bildirildi. Yolcuların rezervasyonlarını erkenden yapmaları öneriliyor.

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