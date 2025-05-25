Ticaret Bakanı Bolat’tan ihracat açıklaması: Müjde için rakamları saat başı takip ediyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bab-ı Ali Toplantıları’nda yaptığı konuşmada, Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına Türkiye'nin ve dünyanın beş yıllık geçmişini hatırlatarak başlayan Bolat, özellikle pandemi sürecinde dünyada yaşanan sıkıntılara atıfta bulunarak Türkiye'nin bu süreci en az hasarla atlattığını, ekonomi olarak yüzde 1,9 büyümeyle dünyada 3 büyüyen ülkeden biri olduğunu hatırlattı.

"Dış ticarette adeta bir kıyamet sahnesi var"

Rusya-Ukrayna Savaşı, Kahramanmaraş merkezli depremler başta olmak üzere Türkiye ekonomisini etkileyen olaylara ve bunların etkilerine değinen Bolat, tüm bu dengelerin yeniden düzene girmesi için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin geçtiği yoldan bir deprem eksiğiyle dünyanın da geçtiğine işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"Ülkeler arasında restleşmeler, misillemeler, yoğun bir dönem. Adeta bir kıyamet sahnesi var dış ticarette. Biz bu şartlar altında dış ticaret yapmaya, ihracatı artırmaya çalışıyoruz. Ülkemizin, sanayimizin, tarımımızın, hizmetlerimizin, milli ekonomimizin menfaatlerini korumaya çalışıyoruz. Bunun için ticaret diplomasileri yapıyoruz. Bu atmosferde dünya ekonomisi geçmiş dönemlere göre durgun bir süreçte geçiyor. Küresel büyümede belirsizlik 2 Nisan'daki gümrük tarife savaşları başladıktan sonra hızla arttı. Küresel ticaretteki belirsizlik de arttı bu yıl, geçen yıl yüzde 3,2 büyümüştü dünya ortalama. Bu yıl da yüzde 3,2 beklenirken dünya büyüme tahmini yüzde 2,8'e çekildi."

"Dış pazarlarda şartların daha da zorlaşacak"

Küresel beklentideki rakamların Türkiye'nin dış pazarlardaki performansına olası olumsuz etkilerine dikkati çeken Bolat, rakamların, dünya ticaretinde yaşanan gelişmelerin dış pazarlarda şartların daha da zorlaşacağını gösterdiğinden bahsetti.

Bolat, "OECD diyor ki, son 10 yılda Türkiye'de hayat standartları 4 katı yükseldi diyor ve son 10 yılda Türkiye'nin ortalama milli gelir büyüme oranı yüzde 4,9 diyor. Son 22 yılda ortalama büyüme oranımız yüzde 5,3" diye konuştu.

"Dünyada uluslararası doğrudan yatırımda yıllık yüzde 0,8 pay alıyoruz"

Türkiye'nin ihracat rakamlarında yaşanan gelişmelerden bahseden Bolat, uluslararası doğrudan yatırımların Türkiye'deki artışına dikkati çekerek, rakamların yatırımcıların Türkiye'ye olan güveninin arttığını gösterdiğini söyledi.

Bolat, "Şu anda dünyada uluslararası doğrudan yatırımda yıllık yüzde 0,8 bir pay alıyoruz. Savunma sanayisinde 7,1 milyar dolar yıllık ihracat yapıyoruz. Bu yıl 8,5 milyar dolara ulaşabileceğiz savunma ve havacılıkta ihracatta ve dünyada ilk 10'un içindeyiz savunma sanayisinde. Bunu 10 yıl önce birileri söyleseydi belki güler geçilirdi. Şimdi SİHA'da dünya lideri bir Türkiye var. Diğer savunma sanayi ürünlerinde de aynı." ifadelerini kullandı.

Bolat, Türkiye 1973'te yıllık 1 milyar dolar, 1987'de aylık 1 milyar dolar ihracat yaparken, 2025 Türkiye'sinde günlük 1 milyar dolar ihracat yapıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"İhracat müjdesi için rakamları saat başı takip ediyoruz"

"Dün cumaydı, ihracatımızın en iyi günüdür cuma. 1 milyar 639 milyon dolar ihracat yaptık. Günlük ortalama 1 milyar dolar civarında gidiyoruz. İnşallah 2 Haziran günü sizlere müjde verebilmek için Mayıs ayı rakamları ile alakalı olarak her saat başı takip ediyoruz bu mal ihracatı konusunu. İnşallah bu yıl sonuna kadar 270 milyar doları aşmaya çalışacağız. Gönül ister ki yine ihracatta ortalama yüzde 7-8'lik yıllık artışlar yakalayabilelim ama dış talep düşük."

"Enflasyon geriledikçe faiz oranları da gerileyecek"

Bakan Bolat, Türkiye'nin dış siyasetteki adımları ve başarılarına da işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız bütün dünyada saygı gören, itibarlı, saygıdeğer bir dünya lideri olarak görülüyor ve bakın dünyadaki ihtilafların çözüm yeri artık Ankara, İstanbul. Birçok ateşkesler, barış görüşmeleri, uzlaşmalar bizim ev sahipliğimizde yapılıyor. Bu kendiliğinden olmuyor ki. Yaptıklarımız, uygulanan politikalar, liderlik, kararlılıkla meydana geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin hizmetler ihracatında yaşanan artışlardan bahseden Bolat, burada rakamların ilk dört ayda da iyi gittiğini dile getirdi.

Bolat, istihdam ve işsizlik cephesinde de iyiye gidiş bulunduğunu belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Üretmeye istihdam sağlamaya, mal ve hizmet ihracatını arttırmaya, dış ticaret açığımız ve cari açığımızı kontrol altında tutmaya, dengelemeye önem veriyoruz ve bunda da hamdolsun başarılı oluyoruz. Enflasyon geriledikçe faiz oranları da gerileyecek ve piyasalar canlanmaya başlayacak. O anlamda finansal açıdan rahatlama başlayacak, bunun da işaretlerini görüyoruz. TÜFE Nisan'da yüzde 37,86'ya geriledi. Mayıs ayı için öncü veriler, öncü göstergeler enflasyondaki ateşin daha da aşağıya inmekte olduğunu gösteriyor. Ama önümüz yaz dönemi ve fiyat artışlarının nispeten yavaşladığı bir dönem, fiyatlardaki gerileme ve dezenflasyon sürecinin hızlanmasıyla beraber aşağı doğru finansman şartlarındaki iyileşmeleri hep birlikte yaşayacağız. Hükümet olarak tarımda, KOBİ'ler için, sanayide, istihdamda, ihracat desteklerinde çok ciddi destekler veriyoruz. Bu şartlar altında ekonomimizde dengeleme, istikrar süreci hızlanarak devam edecek." Toplantının devamı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.