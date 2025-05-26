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Ticaret Bakanlığı: ABD pazarına giriş şartlarını iyileştirmek için adımlarımız sürecek

ABD’nin yeni ticaret düzenlemeleri kapsamında bunun dünya ekonomisine etkileri ve iki ülke arasındaki ticaretin artırılmasına yönelik politika adımlarının görüşüldüğü, Türkiye-ABD müzakere sürecinin 3’üncü turu Washington’da gerçekleştirildi.

Haber Merkezi
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Ticaret Bakanlığı: ABD pazarına giriş şartlarını iyileştirmek için adımlarımız sürecek
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ANKARA (EKONOMİ)

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile ABD Ticaret Bakanı H. Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Büyükelçi J. Greer ile yapılan video konferans görüşmesinde ABD ve Türk heyetlerinin bir araya gelmesinin kararlaştırıldığı hatırlatıldı.

Buna göre Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu başkanlığındaki teknik heyet, ABD Ticaret Temsilciliği ile görüşmelerde bulunmak üzere 22 Mayıs 2025 tarihinde Washington D.C.’yi ziyaret etti. Ziyarette Ticaret Temsilci (USTR) Yardımcısı Bryant Trick ve ABD'li yetkililer ile bir araya gelindi.

⁠Görüşmenin ana konusunu, ABD’nin son dönemde hayata geçirdiği ve mütekabiliyet esaslı ticaret politikalarının dünyadaki yansımaları ile bu dönemde iki ülke arasında ticaretin ilerletilmesi için alınabilecek yeni politika adımları oluşturdu.

Ziyarette iki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin yakalanması ve pazarlara erişimin kesintisiz sürmesi ile yatırımların teşviki alanında atılacak adımlar ele alındı. Ayrıca ticaretin kolaylaştırılması ve iş ortamının iyileştirilmesi için muhtemel öneriler değerlendirildi.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, iki ülke arasındaki her sektörden karşılıklı ticaret ve yatırım imkanının yanı sıra; yeni teknolojiler, inovasyon, imalat, yapay zeka, siber güvenlik gibi alanlarda büyük potansiyelin bulunduğunun karşılıkla olarak teyit edildiği vurgulandı.

Savunma ve enerji sektörleri ise iş birliğinin hızla ilerlediği diğer kritik alanlar olarak gündeme geldi.

“Yeni dönemde ortak öncelik dengeli ticaret artışı ve yatırımların teşviki”

Açıklamada, yüksek işbirliği potansiyelinin etkin ve verimli şekilde kullanılması, muhtelif uygulamalardan en az şekilde etkilenmesi için ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ele alındığı ziyarette, ticaretin dengeli artırılması ve yatırımların teşvik edilmesinin yeni dönemde ortak öncelik olduğunun vurgulandığı aktarıldı.

Açıklamanın son bölümünde, ABD ile temasların süreceği belirtilirken, bir çok sektörde Türk firmalarının ABD pazarına giriş şartlarını iyileştirmek için fırsatları değerlendirerek gerekli adımların atılacağı vurgulandı.

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