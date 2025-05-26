Ticaret Bakanlığı nisanda 456 firmanın dahilde işleme iznini onayladı
Ticaret Bakanlığı 456 firmaya dahilde işleme izni verdi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 456 firma için izin belgesi düzenledi.
Resmi Gazete'de yayınlandı
Bakanlığın nisan ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, geçen ay 456 firmaya dahilde işleme izin belgesi, 8 firmaya yurt içi satış ve teslim belgesi ile 7 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi.
23 işleme izin belgesine iptal
Firma talebine istinaden 23 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.