Ticaret Bakanlığı’ndan açıklama

Ticaret Bakanlığı, EKONOMİ gazetesinin 26 Ağustos tarihli nüshasında Cahit Soysal’ın yazısında dile getirilen, “Bakanlığın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca tanzim edilen müfettiş raporu doğrultusunda cezai bir işlem tesis edildiği ve bu işlemin hukuka aykırı olduğu,” ayrıca “bu işlem neticesinde depremzedelerin mağdur edildiği” iddialarına ilişkin bir açıklama gönderdi. Bakanlık açıklamasında yazıda bahsi geçen ithalat için ithalatçı tarafından açılan gümrük beyannamesinin depremden 5 ay sonra 10 Temmuz 2023 tarihli olduğu hatırlatılarak “Müfettiş yüzünden kurtarmanın aksadığı ve cenazelerin çıkarılamadığı” ifadelerinin de yanlış ve yanıltıcı olduğu dile getirildi. Açıklamada; makaleye konu olan olaya ilişkin Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca sonradan kontrol incelemesi, müfettiş raporu ya da değerlendirmesi bulunmadığı vurgulandı.