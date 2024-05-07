Ticaret Bakanlığından ITM 2024 Fuarı’na alım heyeti desteği

Ticaret Bakanlığı 2024 Yılı ‘Alım Heyeti Destekleri Listesi’ni açıkladı. ITM 2024 Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı ile HIGHTEX 2024 Uluslararası Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı listede yer aldı.

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve Teknik Fuarcılık A.Ş. ortaklığı, Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği (TEMSAD) iş birliğiyle düzenlenecek olan ITM 2024 Fuarı; 4-8 Haziran 2024 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açacak. Alanında dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olan ITM 2024 Fuarı; tekstil teknoloji liderlerini 5 gün boyunca İstanbul’da ağırlayacak. Küresel çapta sektör yatırımcıları ve profesyonel ziyaretçiler ise; en yeni teknolojileri yakından görmek için ITM 2024 Fuarı’na akın edecek.

120.000 m2’lik bir alan ve toplam 13 salonda düzenlenecek ITM 2024 Fuarı ile HIGHTEX 2024 Uluslararası Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı; Ticaret Bakanlığının ‘Alım Heyeti Destekleri Listesi’nde yerini aldı.

Bu kapsamda ITM ve HIGHTEX 2024 Fuarları; Bangladeş, Cezayir, Endonezya, Etiyopya, Fas, Hindistan, Malezya, Meksika, Mısır, Özbekistan, Pakistan, Peru, Polonya, Sırbistan, Tunus, Türkmenistan, Venezuela, Vietnam başta olmak üzere birçok ülkeden alım heyetlerini ağırlayacak. Bu ülkelerden gelecek alım heyetleri, dokumadan örmeye, elyaftan ipliğe, denimden teknik tekstillere, boyadan baskı ve terbiyeye tekstil sektörünün tüm alanlarındaki üreticilerle görüşmeler yapabilecek.

Alım heyetleri Türk konsoloslukları ve ticari ataşeliklere başvuruda bulunulabilecek

Türk Konsoloslukları ve Ticari Ataşelikler, alım heyetlerine vize başvuruları konusunda yardımcı oluyor. ITM 2024 Fuarı’na gelecek alım heyetleri arasında yerini almak isteyen firmalar, ülkelerinde bulunan Türk Konsoloslukları ve Ticari Ataşeliklere başvuruda bulunabilecek.

Öte yandan sahip oldukları büyük potansiyel ve üretim gücü ile tekstil dünyasının parlayan yıldızları olan; Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Endonezya, Vietnam, Mısır, Cezayir, Tunus, Fas, İran, Özbekistan ve Türkmenistan gibi çok sayıda ülkenin Türkiye ile arasında vize anlaşması olması da ITM 2024 Fuarı’nın önemini artırıyor. Avrupa’ya giderken vize sorunu yaşayan ülkelerin tekstil üreticilerinin, İstanbul’a gelirken bu sorunu yaşamamaları ITM 2024 Fuarı’nın katılımcı ve ziyaretçi sayısının artmasında önemli rol oynayacak. Ayrıca İstanbul, konaklama olanaklarıyla da fuar için gelen katılımcı ve ziyaretçilere büyük kolaylıklar sunuyor. Otellerin fuar alanlarına yakın olması sayesinde ITM Fuarı’na yurt içinden ve yurt dışından gelenler konaklama açısından zorluk yaşamıyorlar.