Ticaret satış hacmi ağustosta yıllık bazda yüzde 6,9, perakende satış hacmi de yüzde 12,2 arttı.

Ticaret ve perakende satış hacmi ağustosta yıllık bazda yükseldi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı.

Aylık bazda ticaret satış hacmi geriledi

Buna göre, ticaret satış hacmi, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 azaldı. Bu dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 2, perakende ticaret satış hacmi yüzde 0,9 artarken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,1 geriledi.

Yıllık bazda güçlü artış kaydedildi

Ticaret satış hacmi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artış kaydetti. Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 12,8, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,4 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 12,2 arttı.

