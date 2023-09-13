TİKA, Afganistan'ın iki vilayetine uygulamalı sera kurdu

Seraların açılış törenine, TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Mikail Taşdemir, Sar-i Pul Tarım İl Müdürü Kari Abdul Kadir Vahdet, Tahar Tarım İl Müdürü Mevlevi Rahimullah Ahadi ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Taşdemir, Afganistan'da sağlık başta olmak üzere eğitim, sosyal ve kültür alanlarında birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Taşdemir, TİKA'nın ülkede tarım için faaliyetlerini sürdürdüğünü, Sar-i Pul ve Tahar vilayetlerinin Ziraat, Sulama ve Hayvancılık Müdürlüklerine ait bahçelerde uygulamalı sera kurduğunu söyledi.

Uygulama seralarında bitki ve sebze yetiştiriciliğinin geliştirilmesinin amaçlandığını ifade eden Taşdemir, ilk etapta ilgili kurumlardaki personelin kullanımına sunulan seralardaki uygulamalar ile bölgede seracılığın geliştirilmesinin hedeflendiğini aktardı.

Mikail Taşdemir, proje kapsamında vilayetlere her biri 220 metrekare büyüklüğünde ikişer modern ve standartlara uygun uygulama serasının kurulup ilgili müdürlüklere teslim edildiğini kaydetti.

Taşdemir, seralarda kullanılacak gübre, ilaç ve ilaçlama makineleri ile tohumlama ve hasat için gerekli araç ve gerecin temin edildiğini dile getirdi.

Sar-i Pul ve Tahar Tarım İl Müdürleri de konuşmalarında, Afganistan'da tarımın gelişmesi için uygulanan projenin önemine vurgu yaptı.