TİM Başkanı Gültepe: İhracat rakamlarında olumlu sinyaller var

Marmara Grubu Vakfı (MGV) tarafından bu yıl 26'ncısı düzenlenen Avrasya Ekonomi Zirvesi başladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, bu büyük afette sadece yurt içinde değil, uluslararası ölçekte de örnek bir dayanışma sergilendiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu: Benzerine az rastlanan bu dayanışma için tüm ülkelere teşekkürü borç biliyorum. Deprem bölgesindeki üretim tesislerimizde üretim geçici bir süre durdu. Bu süreçte iş ortaklarımız bizimle büyük bir dayanışma gösterdi. Hem bağışlarıyla depremzedelerimizin yanında oldular, hem de üretimdeki geçici aksaklıklar konusunda anlayış gösterdiler. Ben huzurlarınızda tüm iş ortaklarımıza şükranlarımı sunuyorum."

Türkiye'nin küresel ticaret ve tedarik zincirleri adına son derece önemli bir ülke olduğunu vurgulayan Gültepe, "2022'yi 254 milyar doların üzerinde ihracatla kapattık. 2023 yılı için 265 milyar dolarlık bir hedefimiz var. Depremin üretim bölgelerimize verdiği zararı, ne yazık ki geçtiğimiz ay ihracat rakamlarımızda hissettik. Mart ayıyla beraber rakamlarımızda olumlu sinyaller var. En kısa sürede yaralarımızı sararak ihracatımızın yükseliş ivmesini sürdürmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrasya bölgesinden Türkiye'ye çok önemli yardımlar yapıldığını aktaran Gültepe, karşılıklı ticaretin aksamamasının normale dönüş adına son derece önemli olduğunu vurguladı. Gültepe, gelecek dönemde iş birliklerinin artarak devam edeceğini ifade etti.