TİM Başkanı Gültepe: Orta ve yüksek teknolojili ürün ihracatında 100 milyar dolara koşuyoruz

Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Innovation Week 2024 (TIW24), Haliç Kongre Merkezi’nde 11’inci kez kapılarını açtı.

Bu yıl “Out of the Box: Human, Culture, Model” ana temasıyla düzenlenen etkinliğin açış konuşmasını TİM Başkanı Mustafa Gültepe gerçekleştirdi.

"Küresel inovasyon liginde adım adım yükseliyoruz"

Türkiye Innovation Week’in Türkiye’nin ve yakın coğrafyanın en büyük, en kapsamlı, en dinamik inovasyon etkinliği olduğunu hatırlatan Gültepe, “TİM olarak, 2012’den bu yana ülkemizde özgün fikirleri yeşerten, rekabetçi ve sürdürülebilir bir ekosistem oluşturmak için çalışıyoruz. Küresel inovasyon liginde adım adım yükseliyoruz. 12 yıl önce 74’üncüyken, şimdi 37. sıraya çıktık. Genç beyinlerimizle inovasyon geliştiriyor; Milli teknoloji hamlesiyle her alanda yeniliklere imza atıyoruz” dedi.

“Yüksek teknolojili ürün ihracatını 10 yılda 2 katına çıkarttık”

Bu gelişimi rakamların da net bir şekilde ortaya koyduğunu belirten Gültepe, “Yüksek teknolojili ürün ihracatımızı 10 yılda 2 katına çıkarttık. Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatında 100 milyar dolara koşuyoruz. Tüm bu başarıların yanında, hala kat edecek mesafemiz olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Türkiye Innovation Week’e büyük önem veriyoruz” dedi.

“Türk iş dünyası olarak kalıpların dışına çıkmaya çalışıyoruz”

“TİM olarak, uluslararası iş birliklerimizi pekiştirerek Türkiye’yi inovasyon ekosisteminin merkezine taşımak istiyoruz” diyen Gültepe, “Etkinliğimizin bu yılki temasını ‘Out of the Box: Human, Culture, Model’ olarak belirledik. Bu yıl paydaş ülkelerimiz küresel inovasyon liginde en üst sıralarda bulunan ABD, Çin ve İsveç oldu. 120’den fazla konuşmacı ve yenilikçi panellerle dolu dolu bir program hazırladık. Zenginleştirici masterclass’lar, çalıştaylar ve çözüm odaklı grup çalışmaları hazırladık. Sizlere, inovasyonun dönüştürücü gücünü derinlemesine keşfetme imkânı sunacağız. Next Generation Zone’da genç girişimcilerimizi destekliyoruz. Üniversitelerimizle birlikte, sektörler arası iş birliği imkânlarını artırıyoruz. İnovatif çalışmaların ticari ürüne dönüşmesi bizim için kuşkusuz ödüllerin en büyüğü. İnovaLİG yarışmamız 2 bin 300 başvuruyla rekor kırdı. Dereceye girenler ödüllerini cumartesi günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alacaklar. Türk iş dünyası olarak her geçen gün daha fazla alışılmış kalıpların dışına çıkmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Formula’nın efsane pilotu Pauli Häkkinen: Hiçbir başarı tesadüf değil

Etkinliğe katılan Formula 1’in efsane pilotlarından McLaren sürücüsü “Uçan Fin” lakaplı ve iki kez dünya şampiyonu olan Mika Pauli Häkkinen, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Genel Sekreteri Serhan Acar’ın sorularını yanıtladı.

Kariyer yolculuğunu ve kendisini iki kez şampiyonluğa taşıyan süreci anlatan Häkkinen hiçbir başarının, hiçbir şampiyonluğun tesadüfen kazanılmadığını vurguladı. Häkkinen şunları söyledi:

“Sıra dışı bir hedefte başarılı olabilmek için bireysel yetenek tek başına yeterli değil. Örneğin yarış kariyerim boyunca deha düzeyinde diyebileceğimiz, benimle aynı dili konuşan, yaratıcılıkta sınır tanımayan harika bir ekiple çalıştım. Tabi ekibin yanı sıra birçok faktörün bir araya gelmesi lazım. Örneğin ekibi ve sizi her koşulda motive edecek bir lider olmalı. Teknolojinin tüm imkânlarını kullanmak gerekiyor. Bütün bu çalışmalar için gerekli bütçeyi sağlayacak bir finansör olmalı. Tabi hepsinden önemlisi de bıkmadan, yorulmadan çalışmak durumundayız. Bir işte başarıyı hedefleyen, alanında en iyi olmak isteyen birinin günde en az 10 saat çalışması gerekiyor.”

Konuşmaların ardından TİM Başkanı Mustafa Gültepe, standları gezerek girişimcilerden ve firmalardan bilgi aldı. Türkiye Innovation Week, 12 Ekim akşamına kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.