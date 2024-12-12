TİM Başkanvekili Kileci: “Ucuz ürünle rekabet etme şansı kalmadı”

İMAM GÜNEŞ / İSTANBUL

İhracatçılar, sektörel dönüşümü gündemine aldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanvekili ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, dönüşümün gerekliliğine dikkat çekerek, Türkiye’nin artık ucuz ürünle rekabet etme şansının kalmadığını kaydetti.

Daha az ürünle daha yüksek katma değer yaratılması gerektiğine değinen Kileci, “Kur çok önemli bir gösterge ama asla en önemlisi değil. Bu saatten sonra fiyat rekabeti olan işlere gitmemeliyiz. En ucuzu biz satalım zihniyetinden çıkmalıyız. Arz talep dengesi tamamen değişti. Dünya tekrar daha minimal, çevreci bir yaşama ilerliyor. Ucuz ürünlerle yapılan zararına satışlar sürdürülebilir değil. Sektörlerin daha az ürünü daha yüksek katma değere satabileceği bir dönüşüm yapması, arz talep değişikliğini iyi okuyarak lehine çevirmesi gerekiyor. Bu yönde değişim gösterilmemesi durumunda uzun vadede daha büyük problemlerle karşı karşıya kalacağız” diye konuştu.

“Fırsatlara odaklanmalıyız”

Mevcut üretim koşullarıyla büyümenin mümkün olmadığını belirten Kileci, planlı, programlı ve akılcı bir dönüşüm sürecine girilmesi gerektiğini dile getirdi. Bu dönüşümün devlet kontrolü ve desteğiyle yapılması gerektiğinin altını çizen Kileci, şunları söyledi: “Ülkenin envanterini tepeden tırnağa çıkarmalıyız. Türkiye’nin bölgesel ve sektörel farklılıklarına uygun bir şekilde teşvik politikaları geliştirilmeliyiz. Hangi üretimi yapıyoruz, lojistikte durum nedir, hammadde avantajımız var mı? Bu sorulara yanıt bulmamız gerekiyor. Aynı zamanda her sektörün potansiyelini, nasıl üretebileceğini, istihdama katkısını, katma değerini ortaya çıkarmalıyız. Bu değerlendirmelerin sonucunda yoğunlaşmamız gereken sektörler net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Bu dönüşümü bugünden yapmazsak, yarın daha büyük bedeller ödemek zorunda kalabiliriz.”

“Güç birliği yapalım!”

Kileci, tekstil ve hazır giyim gibi emek yoğun sektörlerde rekabet edilemediği takdirde, bu alanlarda rekabet gücü olan ülkelerle iş birliği yapmanın doğru bir tercih olacağını belirten Kileci, kültür ve coğrafya olarak yakın ülkelerle organize olunabileceğini kaydetti. Kileci ayrıca, hem tekstil sektör kurulu hem de GAİB olarak öncelikli hedeflerinin deprem öncesi üretim ve ihracat seviyelerine ulaşmak olduğunu söyledi.

“Bölgesel asgari ücret belirlenmeli”

Bugün başarılı olan şirketlerin sırrını ‘doğru işi yapmak’ olarak tanımlayan GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Türkiye’nin kaynaklarını daha etkin kullanması gerektiğini ifade etti. “Bugün en doğru inovasyon, kaynakların doğru kullanılmasıdır” diyen Kileci, “Para, malzeme, insan kaynağı, iklim ve çevre gibi tüm kaynaklarımızı verimli kullanmak zorundayız. Bugün, Türkiye’nin her ilinde ayrı destekler olmalı. Her ilin dinamiği, üretim maliyeti farklı. Bu nedenle bölgesel asgari ücretler belirlenmeli” şeklinde konuştu.