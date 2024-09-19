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Timothy Ash’ten faiz indirimi yorumu: TCMB en büyük hatasını yapar!

İngiliz ekonomist Timothy Ash, TCMB’nin faiz kararına yönelik yaptığı anketin sonucuna şaşırdı. Ash, Merkez Bankası’nın faiz indiriminde en büyük hatanın zamanlama olacağını söyledi.

Şeyda Uyanık
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Timothy Ash’ten faiz indirimi yorumu: TCMB en büyük hatasını yapar!
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Bluebay stratejisti, İngiliz ekonomist Timothy Ash, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimine yönelik X platformunda anket düzenledi.

Ash’in faiz indirimlerinin ilk olarak ne zaman yapılacağını sorduğu ankette, seçeneklerde 2024 yılı 3. Ve 4. çeyrekleri yer alırken, 2025’in ilk çeyreği ve sonrası da vardı.

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların çoğu 2024 sonu ya da 2025 başında Merkez Bankası’nın faiz indirimine gideceğini öngördü.

Ash, bu sonuçları ilginç bulurken, kendisi de TCMB’nin faiz indirimini öteleyeceğini belirtti. Yakın olmayan bir dönemde faizlerin indirileceğini beklediğini söyleyen Ash, TCMB’nin erken faiz indirimi yapmasının geç olmasından daha büyük bir hata olacağını belirtti.

Ash, enflasyonla mücadelede TCMB'nin elindeki gücün faiz indirimi öncesinde olduğunu ifade ederken, Merkez Bankası’nın en önemli şansının enflasyon eğrisinin önüne geçmek olduğunu da vurguladı. 

Ekonomistlerin faiz indirimi beklentisi 2024 son çeyrekte yoğunlaştı

Beklenti anketlerinde ekonomistlerin tamamı, eylül ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinde, AA Finans anketinde ortalama yüzde 46,65 olurken, Foreks Haber anketinde de medyan faiz tahmini yüzde 47 oldu.

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