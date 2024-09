Timothy Ash’ten faiz indirimi yorumu: TCMB en büyük hatasını yapar!

Bluebay stratejisti, İngiliz ekonomist Timothy Ash, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimine yönelik X platformunda anket düzenledi.

Ash’in faiz indirimlerinin ilk olarak ne zaman yapılacağını sorduğu ankette, seçeneklerde 2024 yılı 3. Ve 4. çeyrekleri yer alırken, 2025’in ilk çeyreği ve sonrası da vardı.

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların çoğu 2024 sonu ya da 2025 başında Merkez Bankası’nın faiz indirimine gideceğini öngördü.

Ash, bu sonuçları ilginç bulurken, kendisi de TCMB’nin faiz indirimini öteleyeceğini belirtti. Yakın olmayan bir dönemde faizlerin indirileceğini beklediğini söyleyen Ash, TCMB’nin erken faiz indirimi yapmasının geç olmasından daha büyük bir hata olacağını belirtti.

Ash, enflasyonla mücadelede TCMB'nin elindeki gücün faiz indirimi öncesinde olduğunu ifade ederken, Merkez Bankası’nın en önemli şansının enflasyon eğrisinin önüne geçmek olduğunu da vurguladı.

Interesting results - I think CBRT cuts later, not sooner, as they realise bigger mistake is cutting too early than too late, and their capital to fight inflation is now, before they cut. They have the chance to get ahead of curve in fight against inflation. https://t.co/Y88Poqd1xm